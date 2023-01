Volvo introdurrà degli abbonamenti a bordo delle auto: si comincia dal SUV elettrico EX90

Volvo ha dichiarato di essere contro gli abbonamenti per features minori, ma non aveva escluso la possibilità di introdurre alcune funzionalità sotto pagamento ricorrente, e in particolare attraverso il sistema Qualcomm Digital Cockpit con cui è equipaggiato il SUV elettrico EX90.

Secondo Automotive News, il nuovo sistema hardware permette di poter migliorare l’esperienza dell’utente anche in un secondo momento, pagando appunto degli abbonamenti che offrano migliorie a livello audio, di navigazione o a livello di contenuti digitali, quindi strizzando l’occhio all’esperienza d’uso che siamo abituati a vedere sugli smartphone.

"Vedremo auto che dovranno durare più a lungo e una parte maggiore del valore è determinata dal software, quindi dovremo trovare nuovi affari", ha affermato Martin Kristensson, responsabile della definizione dei prodotti e della gestione dei partner di Volvo al CES (a proposito, al CES 2023 Harman Automotive ha presentato un nuovo head.up display in realtà aumentata).

BMW è stato il primo brand a proporre la sottoscrizione di un abbonamento, ed è stato accolto in malo modo dall’industry, ma a quanto pare l’idea sembra essere la strada da seguire al momento. Mark Granger, responsabile del prodotto automobilistico Digital Cockpit di Qualcomm, ha affermato che: “L'industria automobilistica sta raggiungendo lo stesso punto di svolta degli smartphone quando sono diventati aggiornabili con nuove app e funzionalità”.

Granger ha poi aggiunto: “Ciò che possiamo monetizzare sono cose che vanno ben oltre; sia funzioni incentrate sull'auto come il parcheggio automatico sia anche servizi digitali”. A questo punto lasciamo a voi la parola: cosa ne pensate di questa nuova via che molte case stanno intraprendendo?