Volvo ha installato 50 punti di ricarica presso i locali Starbucks

Spesso diciamo ironicamente che la mobilità elettrica ci farà ingrassare... Questo perché moltissime colonnine vengono installate vicino centri commerciali, stazioni di servizio e fast food, come conferma anche l’ultimo investimento in questo senso di Volvo - che ha stretto una partnership con Starbucks.

Appena lo scorso novembre vi abbiamo raccontato di McDonalds pronta a installare 2.000 colonnine in Francia accanto ai suoi ristoranti, per passare successivamente anche all’Italia. Ora veniamo a sapere che Volvo ha installato 50 punti di ricarica DC presso 15 locali Starbucks, soltanto negli USA per il momento.

Si tratta di stazioni di ricarica davvero molto potenti prodotte da ChargePoint DC, in particolare i modelli Express Plus e Express 250. Le Express Plus, nello specifico, sono colonnine che possono raggiungere i 350 kW di potenza. Sempre a proposito di punti di ricarica e centri commerciali, Atlante ha appena inaugurato una nuova stazione a CityLife, il quartiere più “in” del momento a Milano.

Tornando alle nuove colonnine Volvo, queste offrono cavi CCS1 e CHAdeMO, dunque non potremmo ricaricare neppure una delle nostre auto elettriche europee - fatta eccezione per le giapponesi con connettore CHAdeMO come la Nissan LEAF. Persino le Tesla sono escluse dai giochi, visto che montano il connettore proprietario NACS - pronto a diventare uno standard vero e proprio dal 2025 in Nord America. Chissà che Volvo non aggiorni le sue attuali colonnine USA entro un paio d’anni al NACS... Nel frattempo pensiamo che sia decisamente piacevole fermarsi a ricaricare e nel frattempo farsi un caffè caldo.