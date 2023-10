Volvo 'Fra 2025-2030 maggior parte auto vendute saranno elettriche, non si torna indietro'

La puntata di lunedì sera di Presa Diretta sulle auto elettriche è stata la trasmissione di cui avevamo bisogno per meglio spiegare, in ogni dettaglio, il mondo delle auto elettriche, dal riciclo delle batterie, passando per le fabbriche e i posti di lavoro, arrivando fino ai test su strada degli EV.

Tantissimi gli addetti ai lavori che sono stati interpellati nel corso dello show fra cui Jim Rowan, il CEO di Volvo, nonché manager che da sempre ha mostrato la sua apertura nei confronti della mobilità green.

Tanti sono gli indizi che spingono verso tale direzione, a cominciare dall'addio di Volvo dopo 45 anni al diesel, giusto per citare l'ultimo esempio in ordine temporale. “Le aziende – le parole di Rowan durante l'intervista al programma di Rai Tre - devono capire che non si tratta solo di elettrificare, ma di produrre tutte le nuove tecnologie che arriveranno nei prossimi 5 anni”.

Molti sono coloro che temono una forte perdita dei posti di lavoro con l'avvento delle auto elettriche, e a riguardo Rowan ha spiegato: “Il numero dei posti di lavoro in Europa dipenderà da quanto le aziende riusciranno ad abbracciare il cambiamento”.

Un esempio lampante è la Magneti Marelli di Crevalcore, che nelle ultime settimane è stata sotto i riflettori per il rischio di una chiusura. L'azienda alla fine non serrerà i cancelli ma in ogni caso servirà una conversione all'elettrico, pena il rischio di rimanere tagliati fuori dal settore in vista soprattutto dei prossimi anni, quando la vendita delle auto elettriche dovrebbe intensificarsi, prendendo il sopravvento sulle vetture con motore a combustione interna.

Ne è convinto Jim Rowan che a riguardo ha spiegato: “La maggior parte delle auto vendute sarà elettrica fra il 2025 e il 2030, non si tornerà indietro, bisogna solo saltare su questo treno ed essere protagonisti”.

Al momento l'Italia sembra ancora maledettamente indietro rispetto alle nazioni principali dell'Europa, con numeri che non rendono onore al suo storico settore dell'automotive: bisogna invertire la tendenza il prima possibile, pena il rischio di rimanere “esclusi dal giro” e in tal senso nuovi incentivi potrebbero aiutare.