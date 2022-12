Volvo festeggia un nuovo record di vendite a novembre 2022: poco meno della metà sono EV

Novembre è stato un mese decisamente interessante per Volvo: dopo la presentazione ufficiale del nuovo SUV Volvo EX90, ora la casa svedese ha da festeggiare i risultati di vendita registrati, che per la terza volta consecutiva vedono un rialzo dei numeri e soprattutto nuovi record nella vendita di modelli elettrificati.

Volvo ha venduto un totale di 59.194 vetture, ovvero il 12% in più rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso, e di questa, quasi 25.000 unità sono rappresentate dai modelli Recharge, ovvero il 42% del totale. Volendo scendere ancor più nello specifico, i modelli plug-in hybrid ammontano a 13.310 unità, ma le 100% elettriche seguono a brevissima distanza con un totale di 11.644 modelli.

È evidente dunque un incremento nell’interesse dei veicoli elettrificati e in particolare full electric, e lo si evince anche dai dati di vendita totali del 2022: Volvo ha venduto 542.458 veicoli fino ad oggi, un dato leggermente inferiore all’anno passato che però negli ultimi mesi sta risalendo in fretta, e un terzo del totale è rappresentato da veicoli elettrificati, con poco più di 173.000 veicoli.

Ricordiamo infine che al momento Volvo propone soltanto due modelli full electric, ovvero C40 Recharge (guardate la Volvo C40 Recharge a dura prova nel test dell’alce) e XC40 Recharge, ma è in arrivo una nuova generazione di auto BEV, così come è in continua espansione la presenza di motorizzazioni plug-in hybrid all’interno della gamma.