La nuova Volvo EX90 è super aerodinamica: solo 0,29 Cx per un SUV a 7 posti

Il 9 novembre si avvicina sempre di più. È la data in cui vedremo finalmente senza veli la nuova Volvo EX90, elettrica del marchio che inaugura una nuova generazione di EV. Oggi scopriamo l'eccezionale coefficiente aerodinamico della vettura - tutto a vantaggio di consumi ridotti.

Per la sua nuova EX90, Volvo ha scelto di adottare una nuova forma comunicativa, quasi presa in prestito dal mondo dei cinecomic cinematografici: rilasciare a cadenza costante piccoli dettagli sulla vettura nei mesi precedenti alla presentazione. Di recente abbiamo scoperto come la Volvo EX90 sarà compatibile con la ricarica bidirezionale, che la EX90 avrà a bordo la piattaforma Snapdragon Cockpit e tanto altro.

Oggi scopriamo che il nuovo SUV avrà un coefficiente aerodinamico di appena 0,29 Cx, a dir poco eccezionale per un SUV a 7 posti. Basti pensare che Hyundai è riuscita a raggiungere 0,21 Cx solo adottando un design da berlina-streamliner (la nuova Hyundai IONIQ 6 dal vivo a Milano), Volvo può dunque ritenersi soddisfatta del lavoro svolto su EX90.

Un risultato raggiunto grazie a una sezione frontale "filante e arrotondata" unita a elementi come i cristalli e le maniglie delle portiere a filo, elementi che garantiscono un flusso ininterrotto dell'aria verso la parte posteriore. Ricordiamo che nuova Volvo EX90 sarà presentata in anteprima il prossimo 9 novembre a Stoccolma.