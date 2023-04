Volvo EX90, gli interni con LED SunLike per avere sempre il sole: guardate come funzionano

Sono a dir poco suggestivi gli interni della Volvo EX90. Al di là dell'eleganza e della qualità dei materiali utilizzati, stupisce il sistema di illuminazione interna. L'obiettivo dell'azienda svedese è stato quello di creare una luce artificiale che di fatto sia identica a quella solare.

Dopo avervi mostrato i magnifici fari Thor della Volvo EX90, e dopo avervi svelato l'enorme tecnologia a bordo della stessa EX90, ci concentriamo ora sul sistema di illuminazione a LED SunLike, realizzato da Seoul Semiconductor.

Ma come funziona? A spiegarlo è Dan Fidgett, Head of Colour & Materials di Volvo, che attraverso il sito ufficiale sottolinea: "Utilizzando lo spettro di luce emesso dai LED SunLike, i materiali progressivi e il design degli interni della Volvo EX90 si distinguono in modo più chiaro e senza distorsioni di colore. A complemento del nostro legno decorativo e di altri materiali naturali all'interno della cabina, le luci sono fondamentali per il nostro linguaggio di design scandinavo".

Quindi Dan Fidgett ha aggiunto e concluso: “Il benessere dei nostri clienti è sempre al centro del design degli interni di Volvo Cars. L'introduzione dei LED SunLike negli interni della Volvo EX90 è un'altra dimostrazione della nostra ambizione di introdurre una tecnologia innovativa per offrire ai nostri clienti un'esperienza di guida premium rinnovata".

Il sistema di LED SunLike utilizza una tecnologia di illuminazione senza sfarfallio che permette di ottenere un colore più naturale, quindi molto simile e quello del sole, per evidenziare ulteriormente gli interni della Volvo EX90.

Il SUV Volvo e la Polestar sono le uniche due vetture che utilizzano questa innovativa tecnologia, ma in edilizia è già in uso da tempo, come ad esempio in musei, scuole e ospedali. E' diffusa in particolare nelle nazioni scandinave dove vi sono diversi mesi senza luce del sole. Questo sistema permette di ridurre l'affaticamento degli occhi e anche il mal di testa associati a luci intense. Di seguito la dimostrazione in video di come funziona il LED Sunlike.