La nuova Volvo EX90 avrà la piattaforma Snapdragon Cockpit: smart e veloce

Il nuovo SUV di lusso Volvo EX90 sta per arrivare, ma come da tradizione della casa svedese, la sicurezza e la tecnologia di bordo saranno di prim’ordine. Dopo aver scoperto lo scudo di sicurezza invisibile della Volvo EX90, ora è tempo di fare un focus sul suo sistema d’infotainment, che sarà incredibilmente intelligente e veloce.

Rispetto all’attuale XC90, il design degli interni sarà ancor più minimale e a dominare la scena ci saranno due schermi, uno più piccolo per la strumentazione, e uno dalle dimensioni più generose posto in verticale sulla console centrale, ed entrambe le unità girano su piattaforma Snapdragon Cockpit.

Grazie alle Snapdragon Automotive Platforms di ultima generazione, questo sistema sarà molto più veloce, non solo nell’elaborazione ma anche nella navigazione dell’interfaccia stessa. In particolare, i conducenti potranno abilitare il controllo vocale con uno o due click su uno dei due schermi o sul display proiettato sul parabrezza così da semplificare al massimo l’operazione (ricordiamo che uno studio ha confermanto quanto siano più pericolosi gli attuali display presenti sulle auto).

Lo schermo più grande offrirà tutte le informazioni più importanti e in maniera più dettagliata, mentre il display dietro al volante fornirà informazioni incentrate sulla guida. In entrambi i casi l’auto riconoscerà la situazione e offrirà delle azioni contestuali specifiche in ogni situazione.

A tal proposito, Tom Stoviceck, responsabile della User Experience di Volvo Cars, ha affermato: "Il nostro obiettivo è garantire un'esperienza di guida focalizzata, agevole e sicura. Poiché l'auto è in grado di capire l'ambiente circostante e il guidatore come mai prima d'ora, riusciamo a creare uno scenario ancora più sicuro riducendo la confusione legata alle modalità di guida, la distrazione e il sovraccarico di informazioni".