La nuova Volvo EX90 avrà la ricarica bidirezionale: potrà alimentare la vostra casa

La Nissan LEAF è stata una delle prime auto elettriche ad arrivare sul mercato, così come ora è una delle prime a fornire ai propri utenti una "ricarica bidirezionale" (la carica bidirezionale arriva su Nissan LEAF). Non è però il solo modello elettrico capace di questo: la Volvo EX90 sarà la prima auto del marchio con carica bidirezionale.

La nuova Volvo EX90 verrà presentata ufficialmente il prossimo 9 novembre 2022, di lei però conosciamo già diversi dettagli (la Volvo EX90 avrà dei radar interni all'abitacolo) - l'ultimo riguarda proprio la ricarica bidirezionale. Ma cosa significa? Che l'auto può diventare una batteria d'accumulo per la casa. Grazie al software intelligente di Volvo, tramite app la vettura può ricaricarsi dalla rete sfruttando gli orari in cui i prezzi sono più bassi, per poi conservare tutto e cederla magari all'abitazione quando i prezzi tornano a essere più alti.

Olivier Loedel, responsabile della divisione Electrification Ecosystem, ha spiegato: "La nuova Volvo EX90 dà energia alla vostra vita. La sua batteria può essere utilizzata in molti modi, ad esempio per ricaricare la bicicletta elettrica quando si è in viaggio o per collegare un dispositivo di cottura all'aperto per il campeggio del fine settimana. Potrebbe persino illuminare la casa nelle costose ore di picco della giornata".

Oltre a fornire energia elettrica a elettrodomestici e altri dispositivi, la EX90 potrà anche soccorrere altre auto elettriche rimaste a secco, oppure sfruttare la carica di altre EX90 in caso di bisogno. "Crediamo in un futuro in cui i nostri clienti potranno sostenere la rete elettrica utilizzando questa tecnologia, consentendo un uso più efficiente e sostenibile dell'elettricità nella vita di tutti i giorni" ha aggiunto Olivier Loedel.

L'offerta di ricarica bidirezionale sarà disponibile inizialmente in mercati selezionati, dunque bisognerà vedere cosa deciderà di fare Volvo in Italia. In ogni caso la nuova EX90 sarà equipaggiata con tutti i componenti necessari per alimentare la rete.