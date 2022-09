Volvo EX90 avrà dei radar in abitacolo per non dimenticare bambini e animali a bordo

Vi abbiamo già anticipato quanta tecnologia ci sarà a bordo della nuova Volvo EX90, il SUV elettrico svedese che verrà presentato il prossimo 9 novembre, e tra i tanti sistemi si sicurezza ci sono anche dei radar in abitacolo che monitorano gli interni per far sì che il conducente non si dimentichi eventuali bambini o animali in auto.

Purtroppo capita di sentire notizie di cronache sull’argomento, ma Volvo ha da sempre a cuore la sicurezza dei suoi clienti, non solo di chi guida ma anche dei passeggeri e dei pedoni, e questo nuovo sistema radar serve proprio a ridurre al minimo la possibilità di errore, che nella peggiore delle ipotesi può portare anche alla fatalità.

Il nuovo sistema messo a punto da Volvo arriverà sulla EX90 e successivamente sui nuovi modelli del marchio, e riuscirà a percepire un movimento inferiore al millimetro, quindi anche il piccolo movimento prodotto dal respiro di un neonato. Se il sistema rileva un essere vivente all’interno della vettura, il conducente non sarà in grado di chiudere la vettura, e sullo schermo dell’infotainment comparirà un messaggio che suggerisce di controllare che non ci sia nessuno a bordo.

Può comunque capitare che qualcuno voglia restare in auto e in questo caso il sistema di climatizzazione della vettura si regolerà in maniera autonoma per garantire il giusto ricambio d’aria e opererà fin che c’è carica all’interno delle batterie.

“Siamo sempre stati leader nella sicurezza e vogliamo continuare a proteggere vite stabilendo nuovi standard nella sicurezza automobilistica", afferma Lotta Jakobsson, specialista tecnico senior di Volvo nella prevenzione degli infortuni. “Con l'aiuto di una tecnologia all'avanguardia, ti supporteremo quando non sarai al meglio e ti aiuteremo a evitare di lasciare per sbaglio familiari o animali domestici in auto”.

E se siete curiosi di scoprire il look del nuovo SUV elettrico svedese, ma non avete la pazienza di aspettare la presentazione di novembre, nel frattempo date un’occhiata al render che immagina il design della Volvo EX90 basato sui brevetti depositati dal costruttore.