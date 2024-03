La Volvo EX30 spinge in alto le vendite del marchio, soprattutto in Europa

Volvo ha da poco lanciato un modello elettrico che potrebbe cambiare radicalmente volto al mercato, ovvero il B-SUV cittadino EX30. Il modello sta già trainando le vendite globali del marchio, con tanto di record a febbraio 2024.

Volvo Cars ha venduto in tutto il mondo 50.315 vetture a febbraio 2024, un mese non particolarmente felice a causa dei festeggiamenti in Cina del nuovo Anno Lunare. Nel paese asiatico, infatti, il crollo delle vendite è stato del 39%, nonostante questo però a livello globale il calo è stato solo del 2%, chiaro segno della forza di cui gode ora il marchio svedese. Nel mese di riferimento sono cresciute sia le vendite Plug-in Hybrid che Full Electric: le PHEV hanno venduto 11.342 modelli, +2% con il 22,5% di share, mentre le BEV sono cresciute del 14% con 10.924 unità e 21,7% di share.

Guardando ai primi due mesi del 2024 nella loro interezza, Volvo Cars ha venduto 20.150 BEV (+15%), 21.287 PHEV (-7%), con un totale di auto Recharge di 41.437 unità. A sostenere la crescita del marchio in campo elettrico è sicuramente, come anticipato sopra, la nuova arrivata EX30 già disponibile in Italia, B-SUV di dimensioni compatte che a febbraio 2024 ha convinto 3.566 clienti, un nuovo record per il modello. Solo XC40 Recharge ha fatto meglio (per ora), con 5.566 unità vendute, mentre la C40 Recharge si è fermata a 1.792 unità. Volvo sta inoltre cambiando nomi alle sue vetture elettriche, dimenticate infatti “Recharge” perché arrivano EX40 ed EC40 a sostituire - rispettivamente - XC40 Recharge e C40 Recharge.

Al di là dei risultati globali, è interessante notare come a febbraio 2024 le vendite Volvo Cars siano aumentate del 26% in Europa, mentre gli altri continenti hanno ottenuto segno “meno”. Lo stesso vale per il bimestre gennaio-febbraio 2024, con l’Europa a +17% e altri mercati in calo; grazie al vecchio continente il marchio ha il 2024 in positivo, +4%, sarà dunque molto interessante vedere cosa succederà nei mesi prossimi.