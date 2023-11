La Volvo EX30 non ha quadro strumenti: come funziona la plancia minimale

Dallo scorso 6 novembre la nuova Volvo EX30 è disponibile all’acquisto in Italia, una vettura elettrica particolarmente interessante che presenta una plancia minimale. Ecco come Volvo l’ha realizzata.

Ricordiamo che la Volvo EX30 ha subito incuriosito il pubblico italiano per via del suo prezzo, alquanto aggressivo per un EV di questo calibro: 35.900 euro. Per realizzarla, Volvo ha preso alcune decisioni nette in quanto a risparmio sui materiali e sostenibilità. Il produttore afferma che il 25% circa di tutto l’alluminio utilizzato nell’auto è riciclato, lo stesso si può dire per il 17% circa dell’acciaio. Recependo al massimo la lezione impartita da Tesla, Volvo ha ridotto all’osso gli elementi presenti sulla plancia, manca ad esempio un quadro strumenti e la maggior parte delle funzioni si possono gestire dallo schermo centrale da 12,3”.

La velocità istantanea, la marcia in uso e la riproduzione dell’ambiente circostante in 3D vengono mostrati sul display centrale, nella parte alta dell’interfaccia. In basso invece troviamo come tradizione Volvo un sistema operativo basato su Android Automotive, lo stesso che è possibile ritrovare (con grafiche leggermente diverse, certo) su auto Polestar e Renault. A tal proposito ricordiamo che sulle Polestar e le Volvo è arrivata l’app di YouTube.

Essendo totalmente elettrica, la EX30 non ha emissioni dirette, allo stesso modo la fabbrica in cui viene prodotta utilizza il 100% di elettricità Carbon Neutral: pensiamo all’impianto cinese di Zhangjiakou, dove Geely produce anche la Zeekr X e la Smart #1 in vendita in Italia da 40.650 euro. Come ben sappiamo le auto sono imparentate, pur avendo caratteristiche e tratti distintivi unici. Vi piace la nuova filosofia minimale di Volvo?