La Volvo EX30 elettrica è disponibile in Italia: ecco il prezzo di vendita

Il Sun aveva già battezzato Volvo EX30 come "auto dell'anno", adesso questo mini suv elettrico è finalmente disponibile in Italia. La batteria da 69 kWh offre fino a 475 km e una ricarica rapida 10-80% che può arrivare a poco più di 25 minuti, Volvo EX30 è pronta a sfidare la concorrenza. Come se la caverà?

Probabilmente ci troviamo davanti a una soluzione che, nel nostro paese, potrebbe rivelarsi molto interessante. Con i suoi 4.2 metri di lunghezza, Volvo EX30 offre una capacità di carico (senza ribaltamento dei sedili) di ben 318 litri in un peso a vuoto di 1850 kg.

Le configurazioni offrono 3 tipologie di motorizzazioni: la versione entry level parte da un'unità single motor da 272 cv, la versione single motor extended range implementa delle batterie a nichel, magnesio e cobalto (NMC) e infine la versione Twin Motor Performance mette a disposizione due motori elettrici con una potenza complessiva di 428 CV. Ognuna di queste offre una velocità massima di 180 km/h.

L'allestimento interno offre un ampio schermo infotainment da 12,3 pollici basato su sistema Google, sim interna, telecamere anteriori e posteriori e connettività 5g. Il prezzo di partenza per la versione single motor con batterie standard LFP è di 35.900 euro.

Vi avevamo parlato della competitività del prezzo proposto da Volvo e avevamo anche sviluppato una riflessione sul fatto che probabilmente stiamo assistendo ad un abbassamento progressivo dei prezzi delle auto elettriche.