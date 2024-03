Volvo EX30, bodykit e cerchi in lega da 21 pollici: il B-SUV elettrico è 'cattivissimo'

Heico Sportiv, rinomato tuner tedesco, ha arricchito la Volvo EX30 con un bodykit personalizzato e ruote da 21 pollici, offrendo un'opzione con sospensioni ribassate che rendono il modello di produzione non solo più compatto ma anche più agile.

Nonostante sia il modello di ingresso della gamma Volvo, l'EX30 ha un aspetto sportivo, il che ha attratto l'attenzione dei tuner. Heico Sportiv, entrando in gioco, offre una selezione di cerchi in lega da 21 pollici per i veicoli elettrici, insieme a miglioramenti del telaio e un kit estetico personalizzato. Volvo EX-30 è anche spinta degli ottimi risultati di vendite, il che hanno fatto parlare bene di quest'auto agli occhi degli elaboratori.

Volvo è conosciuta per il suo design minimalista, che si abbina perfettamente a modifiche un po' più sfacciate, data la sua tendenza a proporre design leggermente più anonimi rispetto alla concorrenza. Ciò si traduce in bellissimi cerchi in lega da ben 21 pollici, per questo kit, volto proprio a voler creare contrasto con le linee minimal del veicolo.

Queste ruote più grandi possono essere abbinate a una sospensione sportiva ribassata, che riduce l'altezza da terra dell'EX30 fino a 30 mm, migliorando ulteriormente le sue capacità aerodinamiche. Heico offre anche dei distanziali per ottimizzare ulteriormente l'assetto del veicolo elettrico. Heico Sportiv offre anche un kit estetico personalizzato ancora più "spinto", che include estensioni del paraurti, minigonne laterali più pronunciate, un diffusore posteriore e nuove decorazioni sulle prese d'aria del paraurti.

I propulsori elettrici sono gli stessi, ma ciò non è un problema considerando le prestazioni già eccellenti dell'EX30. Con una potenza combinata di 428 CV e 543 Nm di coppia, questo SUV elettrico può accelerare da 0 a 100 km/h in soli 3,6 secondi. Il costo del kit estetico è di circa 3.330 euro, mentre solo le ruote variano tra i 600 e gli 839 euro ciascuna, a seconda dell'opzione scelta.

Per ulteriori informazioni: ecco quanto costa Volvo EX-30 in Italia. Il prezzo base per la versione single motor, parte da 35.900 euro. Ovviamente ci sono da includere gli incentivi statali, che potrebbero rendere questa elettrica una delle più appetibili sul mercato per il suo rapporto qualità-prezzo.

