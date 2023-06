La Volvo EX30 avrà batterie LFP e NMC: quali sono le differenze?

Ieri 7 giugno 2023 Volvo ha presentato al mondo la sua nuova EX30, SUV urbano dalle dimensioni estremamente compatte che si appresta ad arrivare sul mercato con due batterie differenti: LFP e NMC. Oggi vogliamo approfondire il discorso proprio su quest'ultima chimica.

Le batterie LFP le conosciamo ormai molto bene grazie a Tesla (conviene acquistare una Tesla con batteria LFP?): sono anni che il produttore californiano le utilizza a bordo delle sue Model 3 e Model Y a trazione posteriore. Di recente anche Ford le ha portate a bordo della sua Ford Mustang Mach-E per renderla più accessibile e anche altri marchi come MG e BYD le utilizzano. Parliamo di una chimica abbastanza economica che promette un lungo ciclo vitale, inoltre sono batterie che possono essere ricaricate sempre al 100%, non c'è rischio di degradare la capacità; di contro questa soluzione è molto sensibile alle basse temperature e non gode di una grande densità energetica. Su quale fronte dunque le batterie NMC di Volvo (e di Nissan, Mercedes-Benz e altri produttori) dovrebbero essere superiori?

La chimica di queste batterie è composta da nichel, manganese e cobalto, le loro migliori caratteristiche sono: possiedono una grande densità, infatti Volvo le usa per le sue varianti Extended Range, e hanno velocità di ricarica migliori alle basse temperature. Di contro sono costose a causa del litio e del cobalto, hanno un ciclo vitale più breve delle LFP, sono meno sostenibili sul fronte delle materie prime.

Queste due chimiche non sono le sole diffuse sul mercato di massa, esiste anche una terza chimica chiamata NCA, presente a oggi sulle Tesla più datate oppure sulle più costose. Queste batterie sono molto dense e non sfruttano il manganese, difficile da reperire e poco green. Di contro la NCA è una chimica molto costosa e non gode di un ciclo vitale sterminato, inoltre è meglio caricare queste batterie fino al 90% per non degradare troppo la capacità totale.