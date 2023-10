La Volvo EX30 è già Auto dell'Anno per il The Sun

Lo scorso mese di giugno Volvo ha presentato al mondo la sua nuova EX30, SUV urbano alquanto compatto con DNA 100% elettrico. Una novità che al marchio scandinavo è già valso un importante riconoscimento: la EX30 è auto dell’anno secondo il The Sun.

Per la Volvo EX30 si tratta di un debutto folgorante, basti pensare che le prime vetture non sono neppure state consegnate ai clienti. Oltre ad aver ottenuto il premio Auto dell’Anno dal The Sun, EX30 è anche SUV/Crossover Compatto dell’Anno ai News UK Motor Awards. A fare la differenza sono stati le tecnologie all’avanguardia presenti a bordo, la qualità generale della vettura, la scelta di propulsori puramente elettrici e il design. Non ultimo, un prezzo accessibile, ricordiamo che la Volvo EX30 parte da 35.900 euro, decisamente non male per un’elettrica di questa categoria.

Rob Gill, direttore editoriale di The Sun Motors, ha dichiarato: ”L’EX30 è tutto ciò che ci si aspetterebbe da una Volvo moderna: sicurezza, eleganza scandinava e sostenibilità, a un prezzo inatteso. L'EX30 sarà un grande successo. Ne siamo assolutamente convinti. Non solo si aggiudica il titolo di SUV/Crossover Compatto dell'Anno, ma è anche la vincitrice assoluta della categoria "The Sun Car of the Year”.

Nick Rufford, responsabile della sezione motori del Sunday Times, ha così commentato il risultato: “Gli acquirenti più avveduti sono alla ricerca di un SUV elettrico dall'aspetto elegante, dotato di brio e dinamismo, e che non costi una fortuna. Il prezzo di partenza di questa mini-Volvo è inferiore non solo a quello delle sue rivali elettriche, ma anche a quello di molti SUV a benzina”.

Ricordiamo che a listino abbiamo l’EX30 Single Motor da 200 kW/272 CV con batteria da 51 kWh, l’EX30 Single Motor Extended Range con batteria da 69 kWh e infine un modello EX30 Twin Motor Performance da 315 kW/428 CV con 69 kWh di batteria. L’autonomia arriva a 476 km, con la batteria che si ricarica dal 10% all’80% in poco più di 25 minuti.