La nuova Volvo EX30 arriverà più tardi del previsto per problemi software

La Volvo EX30, il nuovo SUV elettrico dalle dimensioni compatte che ha serie probabilità di vittoria come Auto dell’Anno 2024, arriverà più tardi del previsto. La causa? Problemi al software di bordo.

Negli ultimi anni Volvo ha avuto più di un problema con il suo software di bordo, che di base viene costruito sulla piattaforma open source di Android Automotive. È infatti il secondo lancio che Volvo si vede costretta a rimandare, speriamo però di avere - in questo modo - un’auto perfettamente funzionante e priva di bug già al lancio. A diffondere la notizia sul web è stato il portale specializzato Automotive News Europe, secondo cui l’attuale software 1.2 non sarebbe ancora pronto per una release pubblica.

I giornalisti di Automotive News Europe hanno parlato direttamente con Volvo e hanno ottenuto una risposta ufficiale: “Confermiamo che Volvo sta lavorando duramente per risolvere il problema. Sono stati fatti importanti passi avanti ma la versione software 1.2 non rispetta ancora i requisiti necessari per la pubblicazione”.

Come se le cose non fossero abbastanza difficili, sembra che gli attuali problemi software non possano essere risolti tramite un update OTA: c’è bisogno di un intervento fisico presso i rivenditori che hanno già ricevuto le vetture, operazione che ovviamente prenderà più tempo del previsto.

Come ricordato in apertura, per Volvo è il secondo rinvio a causa di un problema software, lo stesso era accaduto all’ammiraglia EX90, che ha avuto problemi con lo scanner LiDAR. Nel recente passato anche Volkswagen ha dovuto rimandare il lancio della ID.3, prima vettura della nuova famiglia ID. Le auto di nuova generazione sono molto complicate, sono di fatto dei computer su ruote e scrivere dei software privi di bug non è semplice, gli imprevisti sono sempre dietro l’angolo. Sulla EX30 però Volvo potrebbe risolvere il problema prima del previsto, o almeno è ciò che sperano i clienti che hanno già ordinato la vettura.