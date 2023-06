Volvo EX30 a soli 35.900 euro, i prezzi delle elettriche si stanno finalmente abbassando

E' stata ufficialmente presentata due giorni fa la nuova Volvo EX30, SUV compatto (ma neanche più di tanto) del noto marchio svedese, rigorosamente full electric. Come per ogni altra vettura del marchio, stiamo parlando di un'auto di assoluta qualità.

Fra gli elementi di spicco la batteria, visto che la nuova Volvo EX30 è dotata di un doppio motore elettrico, uno per ogni asse, da 315 Kw (428 cavalli), con una coppia di 543 Nm. Ad alimentarli c'è un accumulatore da 69 kWh che permette alla piccola svedese di percorrere fino a 460 km con ciclo WLTP, mentre i 100 km/h vengono raggiungi in 3,6 secondi con una velocità massima di 180 km/h.

La versione base prevede invece un singolo motore da 200 kW da 272 cavalli con una coppia di 343 Nm e una batteria da 51 kWh LFP, con autonomia da 344 chilometri sempre secondo il ciclo WLTP. Infine, prevista la versione top di gamma con batteria da 480 chilometri.

Numeri importanti associati ad un prezzo per l'allestimento di partenza da 35.900 euro, fino a superare i 50.000 euro per le versioni top di gamma. Si tratta senza dubbio di una cifra non così elevata come qualcuno aveva ipotizzato e che è testimone di un vento che sta decisamente cambiando per quanto riguarda le auto elettriche.

La sensazione infatti è che tutte le aziende stanno cercando in qualche modo di rendere più “democratiche” le EV, facendo in modo che quante più persone possano acquistarle, avvicinando quindi i listini a quelli delle termiche.

Tenendo conto che il Bonus Auto 2023 permette di ottenere fino ad un massimo di 7.500 euro di incentivi con rottamazione, che fanno quindi ”scendere” la Volvo EX30 a 28.400 euro. Se poi si prendono in considerazione anche i bonus auto Lombardia recentemente introdotti, con sconti fino a 4.000 euro, si capisce che acquistare un SUV di cotanta qualità a meno di 25mila euro sia un vero affare.

Le auto elettriche stanno diventando sempre più accessibili e nel futuro prossimo, con l'arrivo di nuovi modelli in casa Fiat e non solo, la situazione sarà ancora più rosea.