Volvo ES90, ecco come sarà la prossima berlina elettrica svedese

La prossima berlina del gruppo svedese è quasi pronta, la nuova Volvo ES90 dovrebbe debuttare tra non molto tempo (anche se non abbiamo ancora una data). Questo nuovo atteso modello è uscito in forma provvisoria, con denominazione "V551", dalla linea di produzione in Cina, con la prima unità già assemblata.

Secondo i media svedesi, la V551 è una robusta berlina che condivide la base con la Volvo EX90, e verrà chiamata ES90. Questo nuovo modello è una risposta logica al mercato cinese, dove le berline godono di grande popolarità. In Europa, invece, la rinascita delle berline grazie alla propulsione elettrica renderebbe la ES90 un'aggiunta ad una oramai sempre più affollata offerta, Tesla su tutti.

Con la piattaforma SPA2, in collaborazione con la società madre Geely, che ha a disposizione hardware di ultima generazione, Volvo creerà un'alternativa competitiva alla controparte americana rappresentata dalla Tesla Model S. Basandosi sull'attuale Volvo EX90, disponibile con motorizzazioni da 279 CV fino a 517 CV e con un'autonomia di circa 580 km grazie a un pacco batterie da 107 kWh, è ragionevole supporre che la ES90 possa superare queste prestazioni.

La Volvo ES90 seguirà dunque il solco tracciato dalla EX90, con evidenti somiglianze con l'S90, ma arricchita da elementi moderni e più distintivi. Ad esempio, i fari Thor saranno leggermente più ampi sul frontale e la caratteristica griglia Volvo non sarà presente. Anche nella parte posteriore, ci si aspetta un'evoluzione del design dell'S90, con l'aggiunta di luci posteriori collegate, seguendo le tendenze attuali di design: probabilmente un'unica linea come nelle Polestar.

ES90 sembra leggermente più lunga dell'S90, con proporzioni ottimizzate per offrire un maggiore comfort. La lunghezza complessiva dovrebbe aumentare di circa 3 cm, arrivando a 4,99 metri, mentre il passo sarà allungato di 4 cm, raggiungendo i 3,10 metri. Ulteriori dettagli di questa nuova berlina saranno rivelati entro la fine dell'anno, dato che la produzione è già iniziata.