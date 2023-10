Volvo EM90, ci siamo: il teaser del nuovo minivan elettrico svedese

Volvo ha svelato una serie di immagini teaser del suo prossimo minivan completamente elettrico, l'EM90, che sarà ufficialmente presentato il 12 novembre. Questo nuovo modello, basato sulla piattaforma dello Zeekr 009 già in vendita in Cina, promette di essere una vera novità nel settore.

Le immagini teaser sono state scattate all'interno di una casa e ci mostrano l'EM90 nascosto dietro le tende, con alcune parti del veicolo che spuntano dalle finestre. Uno dei teaser ci offre la migliore visione finora delle dimensioni e del profilo imponente dell'EM90. Gli elementi chiave visibili in questo teaser includono le ruote in una combinazione di argento e nero, la caratteristica pinna di squalo del marchio e il design del tetto verticale. Un altro teaser mette in evidenza le luci posteriori a LED di Volvo. Queste luci includono elementi spessi che scorrono verticalmente lungo i pilastri, combinati a LED che si estendono orizzontalmente.

È altamente probabile che il gruppo motore dell'EM90 sarà identico a quello dello Zeekr 009, che fra poco sbarcherà in Europa. Di conseguenza, è probabile che sia equipaggiato con il pacco batterie Qilin da 140 kWh di CATL, che utilizza una chimica basata su litio-nichel-manganese-cobalto. Questa batteria consente allo Zeekr 009 di raggiungere un'autonomia di circa 822 km secondo il ciclo CLTP, alimentando due motori elettrici che erogano una potenza totale di 536 CV.