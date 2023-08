Il Volvo EM90 è un salotto su ruote con 1.000 km di autonomia

La nuova monovolume elettrica EM90 di Volvo è descritta come "un salotto scandinavo in movimento". La Casa automobilistica sino-svedese ha annunciato che presenterà questa nuova vettura il prossimo 12 novembre attraverso un teaser.

Volvo dipinge l'EM90 come uno spazio in movimento che offre un ambiente in cui le persone possono essere se stesse. L'azienda sottolinea che questo veicolo è progettato per connettersi con i propri cari, permettere la creatività, il relax, il lavoro o semplicemente la riflessione.

In questo video di anteprima (che lasciamo in calce) mostra una trasformazione da un ambiente simile a un salotto con sedili imbottiti e tavolini di design a quello che sembra essere l'abitacolo del nuovo monovolume. Questo nuovo veicolo presenta ampie sedute che richiamano lo stile dei jet privati, che è particolarmente popolare tra i clienti cinesi.

L'azienda ha promesso di rivelare ulteriori dettagli sull'auto nei prossimi mesi, ma al momento non sono stati forniti ulteriori dettagli sulle caratteristiche specifiche dell'EM90. Nel frattempo circolano in rete diversi concept, ultimo dei quali ne abbiamo parlato anche noi.

La EM90 sembra avere somiglianze nella forma e in alcuni dettagli con la Zeekr 009 che è pronta a sbarcare in Europa nel frattempo. Questo ha portato a speculazioni che la EM90 possa essere basata sulla piattaforma elettrica Geely Sustainable Experience Architecture (SEA), che è già utilizzata da vari modelli del Gruppo, incluso il Lotus Eletre.

Considerando le caratteristiche dello Zeekr 009, si ipotizza che la EM90 potrebbe avere una lunghezza di circa 5,2 metri e una larghezza di 2,0 metri, con un'altezza variabile tra 1,856 e 1,848 metri grazie alle sospensioni ad aria regolabili. Il sistema di propulsione potrebbe includere due motori elettrici per una potenza complessiva di 536 CV, trazione integrale e un'autonomia fino a 1.000 km grazie a una batteria da 140 kWh. Tuttavia, queste informazioni sono ancora speculative e dovremo attendere ulteriori dettagli ufficiali da Volvo per confermare tali caratteristiche.