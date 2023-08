Volvo EM90, il minivan elettrico di lusso sarà così?

Volvo sta entrando nel mercato cinese dei monovolume di lusso con il suo modello EM90, sfidando la Lexus LM e la Buick GL8. A differenza dei rivali, l'EM90 sarà elettrico anziché a combustione. Basato sullo Zeekr 009, il rendering speculativo del veicolo mostra una carrozzeria spaziosa e squadrata con il tipico design Volvo.

La vettura offrirà porte scorrevoli, tre file di sedili e potrebbe avere una versione ultra-lusso con sedili posteriori individuali. La piattaforma Sustainable Experience Architecture di Geely servirà da base, promettendo un'esperienza di guida lussuosa. Sebbene non sia destinato agli Stati Uniti o all'Europa, Volvo sta esaminando altri mercati oltre alla Cina per l'EM90.

Questo progetto, anche se basato su un rendering di carattere speculativo, è stato da un video teaser ufficiale e trae forti influenze dall'imponente Zeekr 009, che si presume sia la base dell'EM90. I responsabili finanziari sostengono che sviluppare un nuovo minivan da zero non sarebbe praticabile per Volvo, soprattutto data la tendenza delle persone a preferire SUV.

Avendo il sostegno della vasta infrastruttura di Geely, l'azienda madre, Volvo ha accesso a specifici componenti per la realizzazione di veicoli di diverse volumetrie. L'anteprima recentemente presentata suggerisce che il design sarà caratterizzato da una linea squadrata (in puro stile van), ma con l'aggiunta del distintivo DNA di design Volvo. La vettura dovrebbe apparire meno appariscente rispetto alla Zeekr 009, per via delle modifiche alle luci e alla griglia anteriore.

Zeekr è ormai pronta a varcare la soglia del mercato europeo con soluzioni alla portata di un mercato così vasto e competitivo. Con l'arrivo della nuova Zeekr 001, in partenza per l'Europa, il marchio punta a consolidarsi al di fuori della Cina proponendo soluzioni premium in diretta concorrenza col predominio di Tesla e dei marchi tedeschi.