Volvo ed ECARX insieme per sviluppare sistemi di infotainment basati su Android

Chi è salito a bordo di un’auto di nuova generazione lo sa bene: i veicoli di oggi oramai si possono considerare computer su quattro ruote, poiché elettronica e software gestiscono ogni loro aspetto. Anche l’infotainment ovviamente, cuore pulsante delle nuove offerte, con Volvo che ha appena annunciato una joint venture con ECARX.

Già da anni, dal 2017 per la precisione, Volvo Cars collabora con Google per sviluppare il sistema operativo Android Automotive. Non a caso nel 2020 Volvo Cars e Polestar, il marchio elettrico di Volvo, sono state le prime case automobilistiche a introdurre l’OS per l’infotainment basato interamente su Android Automotive, con app e servizi Google integrati. Una piattaforma che ora verrà ulteriormente ampliata grazie a ECARX, che la renderà operativa su tutti i marchi del Gruppo Geely e le affiliate.

ECARX darà inizialmente lavoro a 100 persone e la sua sede sarà situata a Göteborg, in Svezia. "Il sistema di infotainment dei più recenti veicoli Volvo è uno dei migliori sul mercato, in grado di competere con i telefoni cellulari in termini di esperienza per l'utente", ha dichiarato Henrik Green, Chief Technology Officer di Volvo Cars. "Attraverso questa joint venture, possiamo velocizzare lo sviluppo del sistema, portare l'infotainment di alta qualità su più vetture e massimizzare gli incentivi per le aziende e gli sviluppatori a creare ottimi servizi e applicazioni per gli utilizzatori della piattaforma".

"Forte della sua specializzazione nei sistemi di infotainment a bordo dei veicoli e nel campo dell'intelligenza connessa, ECARX si sta impegnando per diventare l'azienda leader in Cina nell'ambito delle tecnologie automobilistiche basate sull'Intelligenza Artificiale", ha affermato Ziyu Shen, CEO di ECARX. "Questa joint venture sarà un'altra mossa importante per la strategia di globalizzazione di ECARX. Darà inizio a una partnership tra ECARX e Volvo Cars, integrando le loro rispettive competenze tecniche d'eccellenza per offrire ai consumatori di tutto il mondo esperienze di infotainment connesso ai vertici del settore, e aprendo la strada a ulteriori cooperazioni”.