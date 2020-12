Volvo vuole dismettere la produzione di auto tradizionali: ecco la data

Volvo si è immessa già da un pezzo sul sentiero verso l'elettrificazione della propria gamma di veicoli, ma adesso il CEO della compagnia, Hakan Samuelsson, ha condiviso la data entro la quale il produttore smetterà di produrre vetture tradizionali.

Samuelsson ha confermato quindi che il brand punta ad alla produzione di auto esclusivamente elettriche, che verrà attuata entro il 2030. Allo stato attuale delle cose Volvo ha intenzione di procedere per fasi, e il prossimo obiettivo consiste nel convertire la metà della propria gamma a completamente elettrica entro la fine del 2025. Secondo un reporto di Autonews Europe sarebbe già stato predisposto il limite massimo dopo il quale non poter più lanciare nuovi modelli a combustione interna.

"La via da seguire è quella di avere regole chiare sul quando abbandonare i motori a combustione interna. Sarei sorpreso se non riuscissimo a produrre soltanto auto elettriche entro il 2030." Queste le parole di Samuelsson, riferite in occasione del Financial Times Futur del Car Summit.

Anche se Volvo vuole puntare fortissimo su auto mosse a batterie, la maggior parte delle vetture elettrificate vendute di recente è fatta di auto mild-hybrid e plug-in hybrid. Nonostante tutto il dirigente non si è detto pressato o ansioso circa le nuove limitazioni (ecco la più importante) sulle vendite imposte dal governo del Regno Unito:"Volvo starà molto attenta, e produrrà soltanto motori elettrici ben prima che sia richiesto a livello legale."

In chiusura Samuelsson ci ha tenuto a precisare che il percorso intrapreso dal brand ha qualche parallelo con quello relativo all'introduzione delle cinture di sicurezza, le quali dopo il lancio hanno avuto bisogno di alcuni anni per essere utilizzate estensivamente, ma alla fine il progresso è stato inarrestabile.



Nel frattempo Volvo sta continuando a spingere sull'innovazione a tutto gas: ecco il brevetto di un volante che si sposta lungo la plancia, ma a cosa serve? In ultimo non possiamo non menzionare la meravigliosa Volvo P1800 Cyan recentemente presentata: l'icona svedese dei motori torna in scena grazie al restomod