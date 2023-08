Volvo, decisione storica: addio a station wagon e berline, solo SUV elettrici

E' senza dubbio storica la decisione annunciata da Volvo per il Regno Unito, leggasi lo stop alla vendita di station wagon e berline in favore di SUV elettrici. La prestigiosa azienda svedese ha saputo produrre negli anni Station a dir poco d'eccellenza, che però oltre Manica sono diventate un ricordo.

La sensazione è che la scelta di vendere solo SUV elettrici giungerà a breve anche in altri Paesi, tenendo conto che il mercato auto in UK è molto simile a quello di altre nazioni europee, Italia compresa, ma fino ad allora tutti i nostri connazionali amanti di Volvo potranno ancora gustarsi le sue meravigliose macchine.

In UK, invece, addio alla berlina S60 ma anche alle SW V60 e V90 comprese le versioni Cross Country, tutte sparite in queste ore dal configuratore online. Si tratta di una scelta drastica ma che è stata dettata dal mercato comandato inesorabilmente dagli sport utility vehicle. Volvo concentrerà quindi gli sforzi sui suoi SUV, a cominciare dall'ultimo presentato, la splendida EX-30, vettura compatta, elettrica e con Google all'interno.

Chi invece cercherà più spazio potrà puntare sulla Volvo EX-90, auto avanzatissima dal punto di vista tecnologico e che permette il trasporto fino a 7 passeggeri o eventualmente un importante volume di carico.

“Continuiamo a trasformare rapidamente la nostra offerta di prodotti – le parole di Volvo rilasciate ad Autocar commentando la storica decisione - il che significa non solo passare alla piena elettrificazione, ma anche passare a nuove piattaforme e tecnologie per tutte le nostre auto. Avremo naturalmente bisogno di evolvere e consolidare la nostra gamma mentre diamo la priorità alle auto completamente elettriche e alla transizione tecnologica".

"Di conseguenza – ha proseguito l'azienda - abbiamo rimosso alcuni modelli dalla gamma del Regno Unito. Questi includono S60, V60 e V90. La domanda per la nostra attuale gamma di SUV continua a crescere, e l'interesse per i nostri prossimi modelli EX30 ed EX90 completamente elettrici è in aumento. Nel frattempo, l'appetito per i nostri modelli berlina e station wagon è sceso a livelli molto bassi nel Regno Unito, il che ha portato alla nostra decisione di rimuoverli dalla vendita”.

Secondo gli ultimi dati di vendita la vettura più popolare di Volvo è l'XC60 che da sola ha registrato il 70% di vendite in più rispetto all'intera gamma di station e berline. Volvo non ha comunque fornito dei dettagli su come sostituirà le sue station e le berline: "Cercheremo di assicurarci di poter catturare il maggior pubblico possibile” ha concluso l'azienda.