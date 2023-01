Volvo è contraria agli abbonamenti mensili per features minori come i sedili riscaldati

Quando BMW ha annunciato di voler offrire i sedili riscaldati sotto forma di abbonamento, la risposta dura da parte di consumatori e appassionati non ha tardato ad arrivare, anche a causa di una comunicazione non chiarissima sulle prime battute. In ogni caso, Volvo non seguirà il trend degli abbonamenti, almeno non per le features minori.

Parlando dei sedili riscaldati ad esempio, BMW offre l’optional a prezzo pieno, altrimenti un pagamento ricorrente ogni mese, ogni anno o addirittura ogni tre anni, per “sbloccare” quella feature già presente sull’auto, così da utilizzarla quando necessario. Il Chief Operating Officier di Volvo, Björn Annwall, ha invece dichiarato ai microfoni di Bloomberg che: “Non chiederemo alle persone che hanno acquistato un'auto per 100.000 euro di pagare un alto euro per riscaldare di più il sedile”.

In seguito ha poi spiegato che l’idea di pagare del denaro extra dopo l’acquisto non avrebbe senso per features di questo tipo, che possiamo definire minori, ma piuttosto per aggiornamenti più corposi, come un sistema di guida autonoma ad esempio.

Una visione dunque diversa anche rispetto a Mercedes, che invece propone un abbonamento annuale per sbloccare della potenza extra a bordo delle EQE 350 e EQS 450, proprio come Polestar, che offre un upgrade alle performance della Polestar 2.