Volvo come Tesla, energia gratis per ricaricare le ibride plug-in

Volvo segue le orme di Tesla e ha deciso di dare ai suoi clienti un anno di ricariche completamente gratuite. L'offerta vuole eliminare un certo luogo comune su chi acquista le ibride plug-in.

L'offerta è valida per i clienti inglesi del brand che acquisteranno uno dei modelli ibridi plug-in venduti da Volvo. L'offerte Take Charge è stata rivelata dal brand durante la presentazione della XC40 Recharge EV.

Per avere accesso alla promozione è sufficiente acquistare una delle sette vetture ibride plug-in (PHEV) nell'attuale parco macchine di Volvo. In altre parole, è sufficiente acquistare un'auto a scelta tra XC40, XC60, XC90, V60, V90, S60 e S90. I modelli in questione ora vengono venduti con il badge Recharge, per distinguerli da quelli alimentati esclusivamente dal motore a combustione interna.

L'offerta sarà valida fino al 30 giungo del 2020. "Le ibride plug-in possono essere molto efficienti se usate nel modo giusto", ha spiegato Björn Annwall a capo del reparto commerciale di Volvo. "Ma se le acquisti sono per ragioni di convenienza fiscale e lasci la presa nella scatola allora è solo uno spreco".

Eh già, perché Volvo vuole combattere l'idea che la gente acquisti le ibride plug-in ignorando completamente la possibilità di usare l'elettrico, trovandosi quindi ad avere un veicolo tradizionale ma pagato molto meno grazie ad incentivi e sconti fiscali.