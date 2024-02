Volvo chiude con i motori diesel: prodotta l'ultima V60 a gasolio

Sappiamo già cosa penseranno i puristi, su queste pagine però dobbiamo attenerci ai fatti, alla realtà delle cose. Una realtà in cui Volvo ha annunciato la costruzione del suo ultimo motore diesel.

Gran parte del prossimo futuro sarà ovviamente fatto da motori elettrici alimentati a batteria e a idrogeno, la possibilità di usare anche e-fuel dopo il 2035 però sta facendo sperare agli amanti del termico un prolungamento della vita dei motori a combustione interna; c’è però un grande, grandissimo problema, ovvero i produttori non hanno più voglia, denaro e tempo di investire in nuovi motori termici, portatori solo di “grane” in una UE che mira a essere sempre più sostenibile.

Arriviamo così al nodo della questione odierna: sapevamo già dallo scorso settembre che Volvo avrebbe interrotto la produzione di nuovi motori diesel, ora però siamo arrivati al momento fatidico. Ora che tutti gli ordini pendenti sono stati evasi, lo stabilimento Volvo di Gent, in Belgio, ha fatto sapere di aver prodotto l’ultimo esemplare di auto con motore a gasolio. Nello specifico si tratta di una Volvo V60 Cross Country, l’ultimo modello disponibile sui listini europei a offrire ancora il diesel.

Parliamo di un’auto che monta un motore biturbo a quattro cilindri in linea da 2,0 litri che eroga 197 CV di potenza con ben 420 Nm di coppia. A cosa guarderà, adesso, Volvo? La società scandinava si concentrerà sulle ibride e ovviamente sulle elettriche, ricordiamo infatti che il 2024 sarà l’anno della nuova Volvo EX30, candidata a essere Car of the Year, e non solo. Anche se Volvo continuerà a produrre ancora vetture Plug-in Hybrid e Mild Hybrid, la parte termica non verrà più aggiornata, con le alimentazioni ibride che usciranno totalmente di scena entro il 2030 in favore di modelli 100% elettrici. Già nel 2023 il 44,5% della produzione di Gent è stato totalmente elettrico, il 41,1% invece è stato Mild Hybrid, mentre il 9% è stato Plug-in Hybrid. Le motorizzazioni solo termiche hanno rappresentato appena il 5,4% del totale.