Volvo cambia look: ecco il nuovo logo del marchio svedese

Volvo sta vivendo un momento di grande rinnovamento e l'ultimo tassello di questo processo (almeno fino ad ora) è l'arrivo di un nuovo logo, più snello e al passo coi tempi rispetto al precedente - che era tridimensionale e legato concettualmente a un'altra epoca.

L'adozione di un nuovo logo stilizzato è per Volvo Cars solo l'ultimo capitolo di una rivoluzione interna iniziata già tempo fa, con l'introduzione in line-up di auto elettriche che hanno già conquistato il cuore di moltissimi utenti. Le vendite elettriche Volvo vanno a gonfie vele, inoltre il rinnovamento ha toccato anche punti chiave come la velocità e la qualità dei materiali.

Il marchio infatti ha da tempo annunciato di voler limitare la velocità massima delle sue auto a 180 km/h per aumentare la sicurezza e ridurre le emissioni/consumo di energia, ma non solo. Nelle ultime ore è arrivato l'annuncio di una nuova collaborazione con The Future Laboratory per analizzare il futuro dei materiali di lusso sostenibili, che segue la scelta di abbandonare la pelle per gli interni delle auto elettriche così da tutelare maggiormente gli animali. Entro il 2030 dunque Volvo Cars avrà una gamma di sole BEV leather-free.

Dobbiamo riconoscere che il nuovo mondo elettrico sta spingendo molti marchi a rinnovare loghi e brand identity, prima di Volvo è successo a Volkswagen (ammirate il nuovo logo Volkswagen), a Dacia (Dacia ha rinnovato completamente logo), BMW, Nissan, Renault che a svecchiato il suo logo tridimensionale e molti altri, Kia compresa.