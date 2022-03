La Volvo C40 Recharge prova la sfida dei 1000km, come si è comportata?

Circa un anno fa veniva presentata la Volvo C40 Recharge, un suv elettrico acquistabile soltanto online. Lo Youtuber norvegese Bjørn Nyland ha recentemente messo mano sulla macchina in questione e ovviamente ha sfruttato l’occasione per provare anche questa vettura nella sua celebre 1000 Km Challenge.

Per chi non avesse mai sentito della sfida dei 1000 Km di Bjørn Nyland, si tratta di una challenge nel quale vengono percorsi 1000 Km con una vettura e calcolato il tempo totale e il numero di soste alle colonnine per la ricarica. Tagliando corto, la Volvo C40 Recharge avrebbe completato la sfida in 10 ore e 35 minuti, ad una temperatura media esterna di 10° con 6 fermate totali.

Per un confronto, la XC40 Recharge di Volvo aveva completato l’impresa con 12 ore e 15 minuti. Ad ogni modo, confrontando la distanza totale col numero di fermate, la C40 Recharge ha percorso una media di 124 km dopo i 257 km effettuati all’inizio. A migliorare l’efficenza di questa vettura rispetto alla XC40, inoltre, sembrerebbe aver compensato, oltre alla temperatura esterna che ha stressato meno le batterie, una maggiore aerodinamicità e nuovi accorgimenti che hanno permesso alla casa automobilistica di velocizzare i tempi di ricarica e di migliorare le prestazioni della batteria da 78kWh.

In calce alla notizia potete dare un’occhiata alla classifica aggiornata della 1000 km challenge. Sempre in fondo alla pagina, inoltre, potete dare un’occhiata al video esperienzale realizzato dal canale YouTube in questione. E voi, invece, cosa ne pensate di questo risultato?