Volvo C40 Recharge a dura prova nel test dell'alce: comportamento sicuro ma non stupisce

L’ultimo test svolto da km77.com aveva come protagonista la Polestar 2 alle prese col test dell’alce, mentre oggi il team iberico ci propone il test della cugina Volvo C40 Recharge, il SUV compatto della casa, che in quanto elettrico, quindi col baricentro basso, dovrebbe garantire buone prestazioni in questa prova.

E infatti il risultato del test lo conferma, sebbene guardando i freddi numeri possa sembrare il contrario. Il test dell’alce serve a valutare le capacità di una vettura qualora si trovasse in una situazione d’emergenza in cui bisogna evitare un ostacolo presente sulla corsia di marcia, ed è quindi importante in primo luogo il comportamento dell’auto nel corso della manovra, e in secondo luogo la velocità con cui viene svolto l’esercizio.

Solitamente, come si evince dal nome del team che svolge i test, la velocità minima per cui un risultato può considerarsi più che positivo è di 77 km/h, ma nel caso della Volvo C40 Recharge il limite è stato evidentemente più basso. Il miglior passaggio, ovvero quello in cui l’auto non abbatte alcun cono e riesce a rientrare in corsia, è stato ottenuto con una velocità di entrata di 70 km/h (la Tesla Model Y è la regina del test dell’alce), mentre ad andature più elevante l’auto si esibiva in un evidente sottosterzo che in certi casi non permetteva neanche il rientro nella corsia di marcia.

A prescindere della velocità però, il SUV Volvo si è sempre comportato in maniera rassicurante in tutte le occasioni, con un comportamento sottosterzante facilmente controllabile e un retrotreno molto stabile. Nella prova di slalom invece è in linea con alcune delle sue avversarie, e ha segnato un tempo che la colloca tra Kia Sportage MHEV e BMW X3 xDrive20d.