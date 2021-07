Volvo è già a buon punto con l'elettrificazione: i suoi modelli plug-in vanno fortissimo

Volvo sta investendo tantissimo sull'elettrificazione dei modelli proprietari, e a quanto pare i segnali positivi non si sono assolutamente fatti attendere, poiché a giugno le vendite globali del marchio sono cresciute dell'11 percento su base annua, mentre la prima parte dell'anno ha fatto registrare un incremento pari al 41 percento.

Il fatto da sottolineare è il crescente successo dei modelli a batteria, i quali vanno adesso ad agguantare quasi il 25 percento del market share interno alla casa svedese, che ha piazzato ben 93.600 esemplari sotto il marchio Recharge.

"La line-up di modelli Recharge di Volvo Cars, dotati di un powertrain plug-in hybrid o completamente elettrico, è rimasta popolare ai consumatori, che l'hanno portata al 24,6 percento di market share interno a Volvo a livello globale nei primi sei mesi dell'anno. Comparati alla prima metà del 2020, i modelli Recharge hanno avuto una crescita del 150 percento."

Volvo sta andando molto forte sia in Europa che negli Stati Uniti, e adesso ha intenzione di ottenere uno share del 50 percento per i modelli elettrici già entro il 2025 (600.000 unità su 1,2 milioni di esemplari totali), mentre il traguardo da tagliare entro il 2030 è la cessazione della vendita di veicoli con motore a combustione interna.

Per ora non sembra facile riuscire nell'impresa, dato che Volvo offre un solo modello completamente elettrico (l'ottimo XC40 Recharge), ma nel prossimo futuro arriverà la seconda generazione di auto elettriche attraverso le succeditrici delle attuali XC90 ed XC60 (Volvo Concept Recharge è in fase di concepimento).

Come se non bastasse, la casa automobilistica ha in mente di realizzare un'infrastruttura di ricarica proprietaria dalle specifiche tecniche elevate e dal design avveniristico, e gli italiani possono già essere soddisfatti: le stazioni Volvo stanno per essere costruite anche sullo Stivale.