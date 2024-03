Volvo ha appena costruito il suo ultimo modello diesel: è la fine di un'era

Dopo avervi parlato dell'ultima Volvo V60 a gasolio prodotta, ecco l'ultima Volvo (in assoluto) uscita da una fabbrica. Si tratta di una una XC90 di colore blu, che è stata assemblata presso lo stabilimento di Torslanda, in Svezia.

Ciò segna ufficialmente la fine di un'era che è durata ben 45 anni. Volvo iniziò, a suo tempo, a monitorare la produzione di auto diesel già nel 1991; da allora ne sono state costruite ben 9 milioni, fino arrivare allo stop definitivo di oggi. Questa XC90 sarà esposta nel museo World of Volvo a Göteborg.

La storia dei veicoli diesel di Volvo ha avuto inizio con la 244 GL D6, il cui motore però non era di produzione Volvo, bensì Volkswagen. Fu solo a partire dal 2001 che Volvo introdusse un proprio motore diesel: il famoso cinque cilindri prodotto internamente nello stabilimento di Skövde.

Nel 2017 Volvo ha annunciato la decisione di interrompere lo sviluppo dei motori diesel, e il mese scorso, a Gand, in Belgio, è uscita dalle fabbriche l'ultima V60 berlina (come accennato in apertura). Il prossimo passo per Volvo è eliminare completamente la produzione di veicoli alimentati da motori a combustione. Nonostante marchi di lusso come Mercedes e Bentley abbiano rivisto i propri obiettivi riguardo ai veicoli elettrici, Volvo sembra voler mantenere fede al suo piano di diventare una brand completamente elettrico entro la fine del decennio.

In Europa, dove le auto diesel hanno goduto di una certa popolarità, la domanda è diminuita drasticamente in seguito allo scandalo sulle emissioni del Gruppo Volkswagen e all'introduzione di normative più rigide sull'inquinamento. Questo trend spinse gradualmente le case automobilistiche ad abbandonare i motori diesel, considerando anche i costi elevati per adeguarli alle normative più severe dell'UE. Tuttavia, la riduzione degli incentivi per le auto elettriche in Germania pare aver spinto la domanda di veicoli a gasolio. Sembra proprio che questa transizione necessiterà di molto tempo, e che il consumatore avrà bisogno di più garanzie per ultimare il passaggio dai motori tradizionali alle soluzioni elettrificate.

In generale però, secondo l'Associazione europea dei produttori di automobili (ACEA), la quota di mercato delle auto diesel in Europa è scesa dal 16,4% nel 2022 al 13,6% nel 2023. Al contrario, i veicoli completamente elettrici hanno guadagnato terreno, raggiungendo una quota del 14,6% lo scorso anno, mentre gli ibridi plug-in hanno rappresentato il 7,7%. Le auto a benzina sono rimaste le più diffuse, con il 35,3% di quota di mercato, seguite dagli ibridi tradizionali al 25,8%, mentre altre forme di propulsione (GPL, metano ecc.) hanno rappresentato il rimanente 3%.

