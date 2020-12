Volvo sta per annunciare un'auto elettrica compatta, ma il prezzo?

Volvo ha recentemente confermato i lavori in corso su una nuova auto elettrica compatta, la quale andrà a condividere la stessa architettura della sua grossa XC40 grazie ad una piattaforma particolarmente modulare. La casa automobilistica svedese potrebbe mostrare la sua roadmap verso l'inizio del 2021.

Il CEO del brand, Hakan Samuelsson, ha appena riferito ad Automotive News Europe il fatto che i rumors su una auto elettrica di dimensioni ridotte sono assolutamente veritieri. I primi report in merito all'esistenza del modello risalgono addirittura al marzo scorso, quando Volvo disse di star lavorando su una C40 completamente elettrica: una concessionaria si lasciò scappare che la vettura avrebbe puntato ad un segmento economicamente accessibile, ma per il momento non abbiamo conferme precise in questo senso.

"Volvo, per essere redditizia, ha bisogno di puntare ai prezzi più alti, e quindi alle vetture premium dei segmenti costosi." In questo modo Samuelsson si è espresso per Automotive News, pertanto molti automobilisti non saranno felici di leggere le sue parole: non aspettatevi una macchina economica in senso assoluto.

Giusto per provare a trovarle una collocazione possiamo guardare ai prezzi della Volvo XC40 Recharge, che in Italia parte da circa 60.000 euro. Il fatto che il prossimo modello condivida l'architettura con l'auto appena citata ci fa presupporre possa collocarsi poco sotto, magari ad una cifra che oscilla tra i 49.000 e i 55.000 euro, incentivi esclusi. In questo modo Volvo andrebbe a rivaleggiare direttamente con altre case automobilistiche, come ad esempio Tesla, la attuale regina dei sistemi di alimentazione alternativi.

Riguardo potenza e autonomia sappiamo ancora meno ma, tornando a riprendere i dati inerenti la XC40 Recharge, troviamo una potenza di circa 410 cavalli e una coppia sui 660 Nm, mentre lo scatto da 0 a 100 km/h è misurabile in 4,9 secondi.

In attesa di avere informazioni ufficiali nel merito vogliamo rimandarvi alle parole di Samuelsson circa i tentativi di espandere il mercato EV da parte dei governi nazionali. Per il CEO svedese il veto alle vendite di auto tradizionali rappresenta la soluzione migliore. Per chiudere facendo un passo verso la storia del brand non possiamo non mostrarvi la Volvo P1800 Cyan: uno dei migliori restomod in circolazione.