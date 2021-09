Volvo adotta la 'pelle vegana' per abbattere le emissioni di CO2

In questi giorni il tema della lotta al cambiamento climatico sta diventando un argomento sempre più discusso. In vista dell'imminente quanto importantissima conferenza delle Nazione Unite sui cambiamenti climatici, che si terrà tra pochissime settimane, Volvo ci ha tenuto a fare un importante annuncio sul tema.

La casa automobilistica svedese (che adesso ha un nuovo logo) smetterà a breve di utilizzare pelle animale per diminuire sensibilmente l'impatto ambientale delle sue operazioni. Dalla C40 Recharge (ecco i dettagli sul veicolo) in poi sarà impossibile quindi ritrovare vera pelle per le finiture dell'abitacolo dei veicoli svedesi, e il motivo è il seguente:"stiamo lavorando attivamente per trovare fonti sostenibili e di alta qualità per molti materiali ampiamente in utilizzo nell'industria automobilistica."

L'obbiettivo è quello di arrivare, entro il 2025, ad impiegare almeno il 25 percento di materiali riciclati o biomateriali. Per il 2040 invece si punta ad una produzione interamente circolare, e il piano generale per il clima permetterà a Volvo di "spingere i suoi fornitori, inclusi quelli di materiali, ad utilizzare energia al 100 percento rinnovabile entro il 2025."

Da parte nostra ci teniamo a riportare anche le preoccupazioni espresse dalla compagnia:"Si stima che gli allevamenti siano responsabili del 14 percento delle emissioni di gas serra derivanti da attività umana a livello globale, e il maggior responsabile è l'allevamento bovino." Questo è quanto comunicato dal brand in una recentissima conferenza stampa. Insomma, l'impiego di pelle animale non è più sostenibile, e adesso il team addetto sta lavorando per garantire ai clienti le migliori alternative possibili.

"Rappresentare un produttore di auto progressista significa guardare a tutti i campi della sostenibilità, non soltanto alle emissioni di CO2. Un approvvigionamento responsabile è una parte importante di questo lavoro, e non bisogna escludere il benessere degli animali. Andare su materiali leather-free all'interno degli abitacoli delle nostre auto completamente elettriche è un buon passo in avanti per risolvere questa problematica." Così il direttore globale della sostenibilità Volvo, Stuard Templar, ha concluso l'intervento.



Da menzionare è anche l'intento di ridurre la quantità necessaria di plastica, gomma, lubrificante e di tutti gli elementi che necessitano lo sfruttamento di animali. In sintesi stiamo parlando di un percorso simile a quello intrapreso da Tesla qualche anno fa, e da parte nostra speriamo che questa notizia inneschi un effetto domino.