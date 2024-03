Cosa ci fa una Volvo abbandonata in mezzo a un lago? Si vede persino con Google Maps

Di cose strane ne avvengono parecchie nel mondo, e alcune di queste si possono persino ammirare tramite Google Street View. Pensiamo nello specifico a una Volvo abbandonata su un isolotto a Ottawa, nello Stato dell’Illinois, negli USA.

È dal 2015 che le attente telecamere di Google Street View hanno immortalato una Volvo abbandonata nel bel mezzo di un lago a Ottawa, a 135 km da Chicago. Anche se la risoluzione delle immagini non è altissima, sembrerebbe proprio essere una vecchia Volvo S80 del 2001 (magari a gasolio... ricordiamo che Volvo ha da poco prodotto l'ultima auto diesel della sua storia). Sono ormai anni che la vettura è abbandonata in quella stramba posizione, grazie a Google Maps la località è diventata un’attrazione per turisti, con l’isolotto che viene da tempo definito “The Volvo Island”. La località ha persino 200 recensioni positive su Google Maps con un punteggio di 4,9 su 5, motivo per cui la Volvo in questione è più famosa di parecchi ristoranti e musei della zona. Ovviamente c’è anche chi ci scherza su, scrivendo su Google che visitare il luogo “è un’esperienza che cambia la vita, da fare con tutta la famiglia” - o almeno noi speriamo che si tratti di uno scherzo!

Ma come ci è arrivata una Volvo in quel preciso punto? Non si tratta di un mistero, è una storia risaputa: il proprietario, Scott Mann, possiede un’officina nella zona ed è stato proprio lui a parcheggiare l’auto per creare un contest nel 2012. Significa dunque che l’auto è in quella posizione da ben 12 anni. Più curiosa la questione del “ma come ci è arrivata lì?”. All’epoca dei fatti il lago era semplicemente una cava, poi successivamente allagata e trasformata in un lago artificiale. Mann si è in ogni caso pentito della “bravata”, poiché ora teme che qualche buontempone possa attraversare il lago a nuoto pur di raggiungere la vettura e produrre magari qualche scatto social. Anche se inizialmente il livello dell’acqua è molto basso, dopo poco c’è uno scalino di quasi 12 metri e può essere molto pericoloso. Negli anni Mann ha anche pensato di creare una spiaggia vicino alla vettura, oppure di aggiungere una pubblicità per la sua officina, poi però il “fascino” dell’auto sarebbe scomparso - dunque non se n’è fatto nulla.

