Questa foto della Volvo 262C è un mistero: perché c'è un cane sui sedili posteriori?

La Volvo 262C è considerata all'unanimità una delle auto più belle realizzate dal prestigioso marchio di automobili svedesi, e anche il grande David Bowie ne possedeva una. Quando venne svelata al mondo intero nella brochure fotografica vi era però anche una foto che ad oggi rappresenta un vero e proprio mistero.

Facendo uno zoom si vede infatti nello scatto raffigurante una Volvo 262C color giallo/sabbia, un cane sui sedili posteriori, un amico a quattro zampe che sembrerebbe essere un alano: perchè c'è una cane nella Volvo? E a chi apparteneva?

Sia chiaro, spesso e volentieri aggiungere un cane in una pubblicità, soprattutto quella di un'auto, rende più facile favorirne l'acquisto, ma l'alano che si vede nel retro della Volvo non appare messo volutamente, essendo in penombra, poco visibile e non illuminato.

Insomma, ad una prima vista quasi non lo noti, ma solo ad uno sguardo attento non può sfuggire. Era il cane del fotografo? Nessuno sa dirlo anche perchè nelle altre foto della cartella stampa, che si trovano anche sul sito ufficiale di Volvo, lo stesso alano non presenzia mai, compreso uno scatto della vettura svedese vicino ad un prato, e che sarebbe quindi stato perfetto per ospitare un grosso amico peloso.

Tra l'altro, come fa notare The Autopian, la Volvo 262C non era proprio perfetta per accompagnare un cane, soprattutto uno di grossa taglia come appunto l'alano che si vede nella foto del mistero: praticamente qualsiasi altra Volvo degli anni '70 e '80 sarebbe stata più indicata, tranne appunto la coupé in questione disegnata dal leggendario Bertone, pronto al ritorno con una supercar elettrica.

The Autopian, evidentemente non dormendo di notte dopo la foto del mistero, ha deciso di contattare Volvo per cercare di capire il significato di questa foto del mistero: “Russel Datz – scrive il sito - responsabile delle relazioni con i media per Volvo, ha tentato di scoprire la storia e ha contattato la sede centrale di Volvo in Svezia per vedere cosa potevano trovare”, ma la risposta è stata: "Non abbiamo idea di come mai vi sia un cane”.

Niente da fare, quell'alano sul sedile posteriore della splendida 262C resta un vero mistero, chissà se riusciremo mai a scoprire la verità dietro questo scatto. E' invece meno misteriosa, ma senza dubbio curiosa, la storia del dirigente di Volvo che gira in Tesla, ma che parcheggia lontano dai fotografi.