Ci sono voluti quasi 400.000 pezzi Lego per costruire questa Ferrari Monza SP1

La Ferrari Monza SP1 è il primo esemplare della esclusiva serie Icona del cavallino rampante, ciò significa che parliamo di un modello estremamente raro e costoso, che diventa difficile anche da vedere nel corso della vita, a meno che non andiate a Legoland Danimarca, dove è esposta una replica della Monza SP1 fatta di mattoncini Lego.

Le Ferrari Monza SP1 e SP2 (la prima ha un solo posto, al contrario della seconda che offre due sedili) sono nate sulla base della Ferrari 812 Superfast, e la casa di Maranello ne ha costruite meno di 500 esemplari, ognuno con un prezzo superiore al milione e mezzo di euro, per cui capite bene perché sono considerate vetture piuttosto speciali.

L’esemplare esposto in Danimarca però lo è ancor di più, per il semplice fatto che è composto da 383.000 mattoncini Lego, che uniti assieme riproducono la sportiva in ogni suo particolare, il tutto in scala reale. Soltanto i cerchioni e gli pneumatici sono “veri”, tutto il resto è fatto di mattoncini.

Questa replica della Monza SP1 fa parte di un progetto più grande, un’esibizione chiamata “Ferrari Build and Race”, dove i bambini potranno costruire la propria auto ispirata alle Ferrari, che successivamente verrà scansionata in forma digitale così da poterle portare virtualmente in pista su una riproduzione del circuito di Fiorano.

Le poche immagini condivise dal costruttore mostrano la vettura nella sua interezza e diversi dettagli del modello, come il marchio Ferrari o la cura riposta nel riprodurre la griglia frontale, ma mancano immagini degli interni che comunque sono stati riprodotti e anzi, ospiteranno i visitatori per scattare una foto ricordo. Purtroppo manca all’appello il 12 cilindri che solitamente troviamo sotto al cofano, per questo vi consigliamo di godervi il sound della Ferrari Monza SP1 registrato durante un track day a Monza.