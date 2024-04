Volskwagen, nuovo design delle auto elettriche in arrivo: svelato il teaser

Nuove frontiere per Volkswagen che ha fornito un'anteprima della prossima concept car, che sarà svelata al Motor Show di Pechino 2024 la prossima settimana, attraverso un'immagine caricata sui social media cinesi. Quest'auto rappresenterà una nuova filosofia di design per i modelli futuri dell'azienda.

Il design di questa concept car si distinguerà per la sua eleganza, differenziandosi dai modelli di produzione attuali dell'azienda tedesca. Si ipotizza che questa concept car (ancora senza nome) offrirà uno sguardo al futuro del design delle auto elettriche Volkswagen e a un rinnovamento totale dello stile del brand.

Quello che vediamo nel teaser, in particolare, sembra essere un SUV-coupé, con un frontale ribassato, passaruota ben marcati, un parabrezza inclinato, un tetto spiovente e una parte posteriore curata, con dettagli distintivi sulle ruote posteriori. L'immagine del concept car è accompagnata dallo slogan "design a new era", suggerendo che questa nuova linea di design non sarà limitata a un singolo modello, ma abbraccerà una gamma di veicoli. La scelta di tale segmento sembra essere infatti ideale, dal momento che a partire da questo prototipo si possono progettare sia SUV completi che auto più compatte.

Per il momento, dalla sede di Volkswagen tutto tace, anche se in passato si è fatto cenno ad una nuova gamma di veicoli per il mercato cinese. L'obiettivo è quello di portare un'estetica più accattivante e moderna rispetto alle attuali ID 4, ID 5 e ID 6, progettate esclusivamente per il mercato cinese.

Se per BMW il mercato delle auto elettriche si è chiuso, nel 2023, con un netto + 74%, Volkswagen ha visto un crollo significativo nel primo trimestre di quest'anno, trainato soprattutto proprio dal mercato cinese. Globalmente Volkswagen ha perso il 3% del mercato, mentre in Europa la situazione è altrettanto preoccupante: ben -34%.

Tuttavia, il marchio tedesco non si arrende: la fabbrica Volkswagen di Zwickau ha completato con successo la sua transizione verso la produzione di veicoli a emissioni zero, rappresentando un modello industriale di successo nella conversione verso dai veicoli a combustione a quelli elettrici. Nonostante le iniziali preoccupazioni riguardo a possibili licenziamenti di massa, la promessa del sindacato IG Metall di mantenere l'occupazione almeno fino al 2030 ha contribuito a garantire la stabilità occupazionale dell'impianto, garantendo il lavoro ai suoi oltre 10.000 dipendenti e numerosi fornitori.

