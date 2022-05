In volo su Milano sulla mongolfiera di FREE NOW: le nostre foto

Se venerdì 13 o sabato 14 maggio siete passati alla Biblioteca degli Alberi (BAM) a Milano avrete sicuramente visto volare la mongolfiera di FREE NOW. L'app per la mobilità in sharing ha permesso a chiunque volesse di volare nel cielo della città meneghina e c'è tempo anche oggi 15 maggio.

L'iniziativa è stata un completo successo e già nella mattinata di venerdì 13 maggio le prenotazioni sull'app risultavano già esaurite. Se passate sul posto però potete sempre chiedere se si è liberato uno slot, non si sa mai... noi abbiamo avuto l'occasione di salire sulla mongolfiera proprio venerdì 13 maggio e quelle che vedete in questa galleria sono le foto che abbiamo scattato noi.



Abbiamo anche scambiato quattro chiacchiere con i ragazzi di Aeronord Aerostati che ci hanno spiegato come la mongolfiera utilizzata sia a gas, l'unica presente in Italia. I suoi principali vantaggi sono l'estrema silenziosità (manca infatti il bruciatore) e il bassissimo impatto ambientale. Rispetto a una mongolfiera ad aria calda ha maggiore autonomia, può volare a qualsiasi ora del giorno (dunque anche per tutta la giornata, ore più calde comprese), rimane gonfia durante tutta la manifestazione e può raggiungere i 100 metri di altezza.



A bordo possono salire quattro passeggeri più l'operatore. Come notate anche dalla mongolfiera di FREE NOW, è possibile personalizzare il pallone su tutta la superficie con un'immagine o un brand. Fateci sapere se siete riusciti a salire sulla mongolfiera di FREE NOW, che ha anche messo a disposizione un buono da 100 euro per i partecipanti, da utilizzare ovviamente nell'app per il noleggio di auto, scooter, biciclette, monopattini elettrici o per l'utilizzo taxi, tutti servizi disponibili in Italia nella singola app FREE NOW (scarica FREE NOW su App Store per iPhone, scarica FREE NOW sul Google Play).