Volkswagen diventa Voltswagen? La SEC indaga sul peggior scherzo di sempre

Ricordate cos’è successo a fine marzo a Volkswagen America? La succursale USA ha annunciato il cambio del nome in Voltswagen per abbracciare la rivoluzione elettrica, si è però rivelato uno scherzo e la cosa non è piaciuta alle autorità - che ora hanno ufficialmente iniziato un’indagine.

Lo riporta il Der Spiegel, secondo cui la SEC, la US Securities and Exchange che abbiamo conosciuto soprattutto per i battibecchi con Elon Musk, avrebbe messo nel mirino la goffa mossa di Volkswagen America, che prima ha dichiarato con serietà il cambio di nome della società, poi ha rivelato come fosse tutto uno scherzo. Nel frattempo però la manovra ha smosso in modo un po’ anomalo i titoli azionari in borsa, motivo per cui ora la SEC vuole indagare.

Il gioco è stato inoltre alquanto credibile, poiché Volkswagen sta effettivamente investendo tutto il suo tempo e il suo denaro per sviluppare la mobilità elettrica del suo intero gruppo, dando grande risalto al lancio della nuova Volkswagen ID.4 negli USA, il primo modello della famiglia ID a sbarcare oltreoceano. Molto probabilmente l’affare Voltswagen è stato solo un pesce d’Aprile venuto davvero molto male e nulla di più, aspetteremo però l’esito dell’indagine per archiviare il caso una volta per tutte.