Il Gruppo Volkswagen vola con le auto elettriche: vendite alle stelle

Oramai, come ben saprete, tutti i produttori di auto si stanno spostando dai classici motori termici a quelli elettrici alimentati a batteria. Non deve sorprendere quindi l'incremento sostanziale di market share da parte delle EV ai danni dei modelli a diesel e a benzina.

La crescita del Gruppo Volkswagen però resta comunque impressionante, poiché il colosso tedesco dell'automotive ha venduto ben 122.100 veicoli completamente elettrici in tutto il mondo da luglio a settembre. Rispetto allo stesso periodo dello scorso anno, il dato è più che raddoppiato.

Insomma, il Q3 2021 è stata una festa di macchine a batteria:"La nostra offensiva globale elettrica continua a viaggiare alla massima velocità: siamo chiaramente al primo posto per i veicoli completamente elettrici in Europa e al secondo posto negli USA." Christian Dahlheim, leader del reparto vendite del gruppo, si è detto estremamente soddisfatto dalla situazione attuale:"La forte domanda per il raggiungimento di un milione di veicoli elettrificati (BEV + plug-in hybrid) annui è assolutamente viva."



Come avrete notato, Dahlheim ha omesso di parlare di quello che a conti fatti è probabilmente destinato ad essere il mercato più importante per le auto a batteria: la Cina. Al momento l'Europa può ancora competere per volumi complessivi, ma è possibile che nei prossimi mesi assisteremo al sorpasso definitivo della nazione orientale. In questo territorio i modelli a emissioni zero del Gruppo Volkswagen stanno avendo alti e bassi: a inizio anno la domanda era bassa, poi le ID.3 e ID.4 si sono riprese ad agosto, e adesso pare che il trend si sia stabilizzato verso un importante incremento di popolarità. Nella prima metà dell'anno il Gruppo VW ha piazzato 18.300 EV in Cina, mentre nel solo Q3 ne ha distribuiti ben 28.900.



"Come programmato, abbiamo significativamente accelerato la crescita delle BEV in Cina nel terzo trimestre, e siamo sulla buona strada per raggiungere i nostri obbiettivi: quelli di consegnare da 80.000 a 100.000 veicoli della famiglia di modelli ID." Così Dahlheim ha concluso il suo intervento.



Nel complesso il gruppo ha venduto 293.100 veicoli elettrici da gennaio a settembre, e chissà dove riuscirà ad arrivare per la fine dell'anno in corso. Per avviarci a chiudere vogliamo però guardare al futuro della gamma parlando della compatta ed economica ID. LIFE. La imminente EV proverà a conquistare il pubblico con un prezzo inferiore ai 20.000 euro.