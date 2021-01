Il Gruppo Volkswagen vola: +200 percento nella vendita di auto elettriche

Le auto elettriche stanno crescendo oramai ovunque, nonostante il 2020 abbia registrato una forte flessione del mercato automobilistico. Difatti, togliendo le EV dall'equazione, il paesaggio sarebbe stato desolante nell'arco di un anno solare nel quale la mobilità è rimasta a lungo sospesa.

Questo discorso vale anche per il Gruppo Volkswagen, il quale durante l'anno appena conclusosi ha ottenuto un +214 percento nella vendita di auto completamente elettriche, le quali hanno praticamente divorato il market share delle vetture ibride plug-in.

In totale il colosso tedesco ha piazzato ben 231.600 BEV nel 2020 e Christian Dahlheim, capo della divisione vendite del Gruppo Volkswagen, ci ha tenuto a dire la sua nel merito:"La pandemia di COVID-19 ha trasformato il 2020 in un anno estremamente difficile. Il Gruppo Volkswagen si è comportato bene in un tale ambiente e ha rinforzato la propria posizione nel mercato. Siamo particolarmente soddisfatti di aver riuscito ad attuare la nostra offensiva elettrica nonostante la pandemia, e ciò ci ha permesso di fare un passio avanti nell'introduzione della nostra strategia Together 2025+. Dal nostro canto proveremo a tenere questo ritmo, aggiungendo molti altri modelli elettrici attraenti."

Riguardo i cinque migliori modelli dal punto di vista delle vendite per il 2020 di Volkswagen Group al primo posto troviamo la Volkswagen ID.3 con 56.500 unità distribuite, seguita dalla Audi e-tron a quota 47.300 unità. A chiudere il podio invece è la Volkswagen e-Golf che si aggira intorno alle 41.300 unità, e infine Volkswagen e-up! e Porsche Taycan chiudono la classifica con rispettivamente 22.200 e 20.000 esemplari venduti. Molto interessante il fatto che la sportiva di Stoccarda abbia quasi superato una macchina dal costo enormemente inferiore, a testimoniare la bontà del progetto.

Per il momento, anche combinando le vendite di vari marchi interni, per Volkswagen è molto difficile arrivare ai numeri di un concorrente come Tesla, che soprattutto con Model 3 e Model Y ha conquistato sia l'Europa che l'Estremo Oriente. Da non sottovalutare però è l'imminente debutto della Volkswagen ID.4 (ecco la sua autonomia in autostrada), della velocissima Audi e-tron GT e di tanti altri modelli.

In chiusura vogliamo però citare un debutto piuttosto inatteso. Sono Motors ha infatti presentato la Sono Sion: un'elettrica tedesca a energia solare per un costo abbastanza contenuto. Ne parliamo nel nostro speciale.