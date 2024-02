Volkswagen Virtus decappottabile, l'improbabile VW realizzata per il presidente Lula

In Brasile è stata avvistata una Volkswagen Virtus alquanto particolare. L'auto, infatti, si è risvegliata in versione decappottabile per un'occasione speciale. Ma l'assenza del tettuccio non è la sola modifica. Ecco, allora, com'è stata creata questa vettura, e soprattutto perché...

Partiamo dal principio, perché non tutti possono sapere che tipo di vettura sia la Virtus, non presente sul mercato italiano e venduta solamente in Brasile, Argentina, Messico e India. In fin dei conti da noi c'è la Passat (la stessa Passat la cui domanda è in calo: sospesa la produzione ad Emden). L'auto in questione è una berlina a tre volumi nata sulla stessa architettura MQB-A0 di SEAT Ibiza MK6, Audi A1 MK2 e Volkswagen Polo VI. Solitamente dotata di tettuccio, ecco l'unica versione decappottabile del modello, riservata a una persona decisamente non comune.

Questa one off, infatti, è stata realizzata in occasione della visita del presidente brasiliano Lula agli impianti della fabbrica Volkswagen di San Paolo. Un'accoglienza quasi da Papa, con rispettiva papamobile. La specialissima Virtus cabrio è stata quindi realizzata in un tempo record di appena sei settimane ha impegnato nei lavori un gruppo di una trentina di ingegneri brasiliani, i quali hanno dovuto far fronte a una serie di problematiche del caso. Già, perché trasformare un'auto "normale" in una cabrio non è poi un compito così semplice, ma soprattutto è (letteralmente) rischioso...

Una delle tante ragioni per cui queste vetture hanno perso appeal sul mercato riguarda per l'appunto la sicurezza dell'abitacolo. Per ovviare a questo problema, gli ingegneri che hanno preso parte ai lavori si sono ritrovati costretti a dover rinforzare i "punti di irrigidimento", come li chiama Auto Moto, oltre a una serie di altre modifiche strutturali del mezzo. Eppure, Volkswagen non è nuova ai modelli cabrio. Avete presente la T-Roc senza tettuccio? Un veicolo tanto criticato ma che sul mercato ha riscosso un buon successo - anche se adesso è arrivato il momento dell'addio, il SUV 'all'aria aperta' esce di produzione.