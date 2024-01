La Volkswagen Up! pronta al ritorno: 'Sarà l'ID.1 e costerà meno di 20mila euro'

Sono tante le auto che Volkswagen sfornerà nei prossimi mesi e anni con l'obiettivo di migliorare la propria quota di mercato di auto elettriche, e nel contempo, appiattire i listini. Ad oggi le green sono ancora considerate un po' troppo care, nella prima fascia, dalla maggior parte degli automobilisti.

In Italia vi sono 13 modelli di auto elettriche al di sotto dei 35mila euro, ma se tutto andrà come previsto tale lista si allungherà notevolmente nei prossimi mesi, grazie anche a Volkswagen. Sappiamo che l'azienda ha in programma ben 3 city car low cost e una di queste potrebbe essere l'erede della mitica Up!

A sottolinearlo sono i colleghi sempre ben informati di Autocar secondo cui in realtà la ID.1 sarebbe appunto l'erede dell'utilitaria introdotta per la prima volta nel mercato nel 2011. Il suo arrivo, o meglio, ritorno, è previsto per il 2026 e dovrebbe costare meno di 20mila euro.

Stando a quanto spiegato da Kai Grunitz, responsabile dello sviluppo tecnico di Volkswagen, i primi disegni della ID.1/Up sono già stati completati, di conseguenza la vettura sarebbe già entrata nella fase di sviluppo che, una volta terminata e approvata, darà il via a quella di produzione.

"L'ID 1' sarà vicina all'Up per quanto riguarda il suo uso – ha detto ancora Grunitz - non ci sono tante possibilità per progettare un piccolo veicolo per le città in termini estetici. Sarà un’auto che si adatterà al DNA del design e della funzionalità del marchio Volkswagen, ma ad un prezzo inferiore”.

Il manager VW ha poi aggiunto che: “Abbiamo bisogno di un'auto più piccola che sia accessibile a una base di clienti più ampia. Per questo puntiamo per la ID 2all a 25.000 euro e investiamo nella fase di sviluppo per un veicolo inferiore a 20.000 euro: questa è la Volkswagen”.

E ancora: “Dobbiamo andare in quella direzione per convincere i nostri clienti che i veicoli elettrici sono la strada giusta”. Quindi Grunitz ha concluso dicendo: “Ho iniziato a guidare con una Polo quando avevo 18 anni, sono entrato in contatto con la famiglia VW, sono salito su una Golf e non ho mai lasciato la famiglia Volkswagen: è davvero importante avere un veicolo che rappresenti la prima auto per un automobilista”.

Va segnalato che il dirigente di VW non ha mai confermato che la piccola city car si chiamerà Up! ma in ogni caso l'azienda ha più volte ribadito quanto sia importante mantenere alcuni dei suoi nomi più noti, di conseguenza è probabile che la piccola low cost diverrà proprio la sua erede.