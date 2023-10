Volkswagen UP, dopo 12 anni la city car andrà in pensione: al suo posto la ID.1

La Volkswagen Up è stata recentemente sospesa dalla produzione, segnando la conclusione di un ciclo di 12 anni dal suo lancio. Questa decisione ha lasciato alla Polo il compito di aprire la gamma Volkswagen attraverso il modello più piccolo disponibile all'interno dell'offerta tedesca.

L'ultimo esemplare della piccola city car è uscito dalle linee di produzione presso lo stabilimento del Gruppo VW a Bratislava, in Slovacchia. Nonostante la fine della produzione, la Volkswagen Up rimane comunque disponibile presso i concessionari. La Volkswagen Up è stata inizialmente introdotta sul mercato nel 2011, prendendo il posto della Volkswagen Fox. All'epoca, era considerata una delle vetture più economiche in commercio, con un prezzo base di 9.500 euro. Tuttavia, nel corso degli anni, il suo prezzo è gradualmente aumentato, superando la soglia dei 17.000 euro.

Nel 2014 fu presentata la versione completamente elettrica, la Volkswagen e-Up, dotata di una batteria da 18,7 kWh e un'autonomia dichiarata di circa 260 km. Come abbiamo già detto in apertura Volkswagen Polo sarà la nuova entry level della gamma malgrado il CEO Thomas Schäfer avesse suggerito che la Polo potrebbe uscire dalla gamma nei prossimi anni a causa delle normative Euro 7, che potrebbero però essere più soft di quanto pensiamo. In futuro, potrebbe essere sostituita da un'opzione più compatta e completamente elettrica, nota come ID 2.

Infine, tornando alla Volkswagen Up, la sua eredità sarà portata avanti da un'altra city car completamente elettrica, la Volkswagen ID 1. Questo nuovo modello ultracompatto è atteso nei concessionari entro i prossimi cinque anni e dovrebbe essere disponibile a un prezzo inferiore ai 20.000 euro.