Volkswagen, solo tre modelli sopravvivranno alla 'scure' dell'elettrico

La Volkswagen sta lavorando a una transizione verso veicoli elettrici con ben 11 modelli previsti entro il 2027, ma sembra che intenda mantenere alcuni dei suoi cavalli di battaglia più noti. Il capo della Volkswagen, Thomas Shaefer, ha recentemente assicurato che la Golf, la Tiguan e la GTI, continueranno a essere prodotti.

"Probabilmente metteremo la Golf direttamente sulla SSP (Scalable Systems Platform) e avremo una Golf rinnovata l'anno prossimo, e questo ci porterà a decidere se la lanceremo subito o un po' più tardi. Ma ci sarà una Golf, e sarà una vera Golf in termini di pacchetto e guidabilità"

Quanto alla Golf R, Shaefer ha sottolineato che questa variante richiede la trazione integrale, ed è previsto che la Golf R continuerà ad essere prodotta con motori a combustione interna finché la piattaforma SSP non sarà pronta. In seguito, quando la piattaforma SSP sarà in grado di supportare la trazione integrale, anche la Golf R passerà a questa piattaforma elettrificata. Volkswagen è stata una delle prime case a lanciare n campanello d'allarme in quanto l'industria cinese sembra essere avanti in merito agli EV.

Queste parole confermano la volontà dell'azienda di mantenere alcuni dei nomi iconici come Golf e Golf R fino alla fine del decennio con motori a combustione interna. Tuttavia, il futuro della gamma GTX per veicoli elettrici ad alte prestazioni e della gamma ID potrebbe essere in bilico dopo il 2033, quando la Volkswagen prevede di diventare un brand completamente elettrico.

In ogni caso, sembra che almeno questi tre nomi importanti continueranno in qualche forma, mentre il resto della gamma Volkswagen potrebbe subire una profonda trasformazione nei prossimi anni. La strategia dell'azienda si evolverà in base alle tendenze di mercato e alle esigenze dei consumatori.