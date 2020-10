L'impressionante accelerazione della Volkswagen Touareg R da 462 CV

È la Volkswagen più massiccia a portare il marchio “R”. La Tuareg R è veloce quanto le sue sorelle? La risposta nel video Automann-TV, in una prova di accelerazione e velocità.

Pur non adottando gli esotici motori V10 (di cui faceva uso la R50) e W12 della prima serie, la Touareg R non è da meno in quanto a potenza. Il 3.0 litri V6 a benzina è in grado di erogare 340 CV, ai quali si aggiungono 136 CV (100 kW) del motore elettrico.



La potenza complessiva di questo SUV plug-in è di 462 CV, con una coppia massima di 700 Nm. Il video ci da importanti informazioni sull’accelerazione della Touareg R, Volkswagen ha sempre dichiarato uno 0 a 100 km/h in “circa 5 secondi”; Automann-TV lo ha cronometrato in 5,3 secondi. 12,8 sono i secondi impiegati per andare da 100 a 200 km/h.



Numeri eccezionali considerando che si tratta di un veicolo da 2.350 kg. La Touareg R è il primo modello del brand R a proporre una propulsione ibrida plug-in. La più piccola Tiguan R ad esempio sfrutta esclusivamente il quattro cilindri a benzina. È atteso a breve l’annuncio della Golf 8 R, visibile qui in anteprima grazie ad alcuni render, caratterizzata dallo stesso motore di Tiguan R ed Arteon R.