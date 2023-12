Volkswagen, tornano i tasti fisici nell'abitacolo: il video degli interni della ID.2

I futuri modelli Volkswagen saranno influenzati dal concept car ID.2all, abbandonando la precedente tendenza di adottare esclusivamente touchscreen, una scelta che non ha riscosso grande successo tra i clienti.

Secondo Darius Watola, interior designer di VW, questo nuovo approccio rappresenta una risposta al recente feedback dei clienti. Gli interni dei prossimi veicoli presenteranno una fila di pulsanti fisici retroilluminati per i controlli del riscaldamento, affiancati da un touchscreen centrale e un controller rotativo sul tunnel centrale simile all'iDrive della BMW. La presenza di un display davanti al conducente è stata sottolineata come fondamentale per la sicurezza.

Il design degli interni evidenzierà anche una rivoluzione nei materiali, con l'obiettivo di eliminare progressivamente plastica dura, colla, pelle e cromo. Si punta a un'esperienza tattile più morbida, utilizzando tessuti e Alcantara per promuovere la sostenibilità. Tuttavia, il prezzo target inferiore a 25.000 euro che Volkswagen mira a raggiungere con la nuova ID.2all potrebbe limitare l'uso di materiali più pregiati.

Questo nuovo approccio al design interno riflette la volontà di VW di diventare un "marchio d'amore". Il CEO Thomas Schäfer ha ammesso che il precedente percorso basato sui touchscreen ha danneggiato il marchio, e ora si cerca di offrire interni di migliore qualità e design più gradevole.

Oltre agli interni, la concept car ID 2all introduce il nuovo linguaggio di design esterno del marchio, ispirato a modelli classici come il Maggiolino, la Golf e la Polo. La vettura utilizza la piattaforma MEB Entry e sarà posizionata come un'opzione spaziosa e conveniente nella gamma di veicoli elettrici di Volkswagen.

Il concept anticipa il futuro della gamma di veicoli elettrici VW, con un'attenzione particolare alla tradizione del marchio. La versione di produzione è attesa nel 2025, insieme a modelli correlati di Cupra e Skoda, e sarà parte di un piano che prevede il lancio di 10 veicoli elettrici entro il 2026 tra cui una versione B-suv della stessa ID.2 il cui concept verrà presentato nel 2024.