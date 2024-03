Volkswagen, tornano le mitiche Polo e Golf Arlecchino? Il messaggio criptico su Instagram

C'è stato un periodo negli anni '90 in cui, oltre alla varie Renault Clio Williams, Citroen Saxo e Peugeot 106 Rallye, circolava anche una curiosa Polo tutta colorata: era la mitica Arlecchino.

Forse non tutti conoscono questa iconica vettura di 30 anni fa, colorata di blu, giallo, rosso e verde, divenuta un vero e proprio mito fra gli appassionati. E chissà che a breve la mitica Polo, così come la Golf Arlecchino, non possano fare ritorno.

Sulle sue pagine social Volkswagen ha infatti pubblicato un messaggio criptico in cui si legge "Il colore sta arrivando", con l'aggiunta di "IYKYK", un acronimo che sta per "se lo sai, lo sai". Le lettere sono tutte colorate in blu, verde, rosso e giallo, a rimandare appunto alle due Arlecchino di cui sopra.

Gli appassionati ricorderanno senza dubbio i modelli Harlequin del gruppo tedesco degli anni '90, caratterizzati da un colore diverso per ogni pannello della carrozzeria. Il trattamento chiamato Arlecchino in italiano, ma anche Harlequin o Harlekin, per la prima volta comparve sulla Polo 6N di terza generazione nel 1995, con 3.800 esemplari prodotti.

Volkswagen decise di produrla inizialmente come auto promozionale per dare risalto ad una tavolozza di colori vivaci che andavano molto di moda in quegli anni, un po' come la campagna marketing fatta di recente da Fiat per annunciare l'addio del grigio.

La vettura fu accolta benissimo dalla critica al punto che si decise di produrla in serie seppur in edizione limitata. La Polo venne venduta in Europa ma non negli Stati Uniti, dove comunque sbarcò nel 1996 la Volkswagen Golf M3 appunto Harlequins (ne furono vendute 270 in totale).

Oggi le due Arlecchino sono auto molto ricercate dai collezionisti, e sono diversi coloro che hanno deciso di tributarle, come ad esempio quanto fatto di recente da un proprietario di una Porsche 918 Spyder.

Ora la saga potrebbe continuare anche se non è ben chiaro a quale modello si possa fare riferimento. Sia la Golf che la Polo sono entrambe in produzione ma non è da escludere che si possa “arlecchinizzare” la VW ID.3, anche come campagna di marketing per lanciare il SUV elettrico tedesco.

