Volkswagen torna ai tasti fisici: 'Addio vecchi interni, con i tattili fatti troppi danni'

E' un ritorno al passato quelli di Volkswagen, che dopo le numerose critiche ricevute dagli addetti ai lavori quanto dagli automobilisti, ha deciso di eliminare i pulsanti tattili in favore dei cari vecchi testi fisici.

Da tempo diverse case automobilistiche hanno deciso di tornare ai tasti fisici, e Volkswagen ha ben pensato di seguire l'esempio proponendo con l'arrivo della Tiguan di prossima generazione degli interni inediti.

Rispetto a Golf e ID.3 la Tiguan ha due touchscreen per l'infotainment, e sono stati rimossi i cursori del climatizzatore non illuminati e i pulsanti tattilli sul volante, in favore di un nuovo controller rotativo che permette un rapido accesso a varie funzioni.

Thomas Schafer, ad di Volkswagen dal 2021, ha spiegato che l'obiettivo è quello di rendere le auto di VW più user friendly, allontanandosi dalle disposizioni per gli interni del suo predecessore, Herbert Diess, che secondo l'attuale manager "sicuramente hanno fatto molti danni. Abbiamo avuto clienti frustrati – ha aggiunto - che non dovrebbero essere frustrati. Quindi abbiamo passato molto tempo lavorando in modo davvero sistematico su quali fossero tutte le funzioni che un cliente di solito tocca quando utilizza un veicolo”.

A ancora: "Li classifichiamo. Quali sono i più importanti? Quali funzioni devono essere messe sui pulsanti? Quali devono essere messe sullo schermo? Quali sono di primo livello, secondo livello, terzo livello? E dove metti le mani intuitivamente quando vuoi accendere la luce?".

Dopo questo step si è passato a quello successivo: "Dovrebbe essere un pulsante? Dovrebbe essere un interruttore? E poi puoi lavorare sull'estetica. Quando realizzi i pulsanti, è meglio fare pochi pulsanti, ma che siano davvero carini, come in un aeroplano: qual è il suo aspetto tattile? Abbiamo lavorato a tutto questo con un team enorme. Ci è voluto un bel po' di tempo. Era un foglio di calcolo Excel grande come una stanza, ma andava fatto”.

L'idea di fondo è che il layout degli interni sarà uguale di fatto per tutte le future vetture Volkswagen: "Una volta che trovi il layout non devi toccarlo più. Lascialo stare. Non devi confondere i nostri clienti ogni volta che esce un nuovo modello con qualcosa di completamente diverso. Ottimizzalo. Portalo nel futuro. Ma non cambiare i pulsanti da qui a lì, e da lì e qui. In Volkswagen siamo sempre stati bravi a sederci in macchina e a sapere immediatamente e intuitivamente dove si trova il tutto. E' quello che abbiamo fatto ora, e lo vedremo anche prossimamente, in particolare dalla ID 2 in poi. Quelle auto saranno di nuovo al top". Dopo la Tiguan a beneficiare di questa nuova configurazione degli interni saranno la nuova Passat e la Golf restyling 2024.